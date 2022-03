Soleá Morente: "He abierto corazón y alma en este nuevo disco dedicado a la historia de amor de mis padres"

La cantante granadina Soleá Morente ha pasado este lunes por los Directos en Red de GranadaDigital para hablar sobre su nuevo disco y el concierto que realizará en Granada el próximo 19 de marzo en el Auditorio de CajaRural. Metida de lleno en la preparación de su gira y desde el estudio en Madrid, la artista reconoce que su nuevo disco 'Aurora y Enrique' está funcionando muy bien, algo que le ha "sorprendido porque tanto la crítica como el público lo han acogido muy bien". El disco, dedicado íntegramente a sus padres, cuenta la historia de amor de los mismos, desde que se conocen hasta la aceptación de que la persona que quieres se ha ido, la importancia de la salud mental, la aceptación de uno mismo y cómo si estas bien mentalmente puedes elegir bien a la persona que quieres a tu lado.

Soleá se ha abierto en cuerpo y alma en este nuevo proyecto y reconoce que es "el disco más importante de mi carrera. Es el primer disco que compongo y escribo de manera más autónoma, siempre lo he hecho acompañada de otras personas, por eso con este estaba más nerviosa, además de que es un trabajo dedicado íntegramente a mis padres". El disco comienza con la canción 'Aurora' y el videoclip del mismo es uno de los momentos más especiales para la cantante. En él se ve como la artista muestra por primera vez a su madre la canción que le ha dedicado en su nuevo trabajo. "Ella es muy importante para mí cuando estoy creando y cuento mucho con ella. Alguna vez le había cantando esta canción, pero nunca terminada, por eso quise grabar el momento en el que la escuchase acabada por primera vez".

Todas las canciones de 'Aurora y Enrique' tienen un significado muy especial para la cantante y aunque reconoce que no puede quedarse solo con una, 'Polvo y Arena' se coloca entre sus favoritas, al igual que para su madre y gran parte de su familia. "Polvo y Arena es especial para mí porque tiene ese estribillo con una letra popular y que he escuchado a mi padre cantar en infinidad de modalidades".

Encasillar a Soleá Morente en un solo estilo musical es prácticamente imposible. La artista se reinventa continuamente y en este nuevo disco lo ha vuelto a hacer. Como ella misma explica, "no lo hago de forma premeditada, me sale de manera natural el estar reinventándome y creando. En cada disco muestro una Soleá nueva, es una forma de comenzar de cero y ese concepto lo llevo también a mi vida. Me encanta mezclar extremos totalmente opuestos y ver que sale". La cantante asegura que sus fuentes de inspiración son muy variadas, pasando por todos los maestros del cante jondo, indie y música actual,. pero sin duda, su principal referente es y será siempre su padre, Enrique Morente. "Escucho muchísimo a mi padre porque nunca termino de aprender de él, es un archivo y una fuente de conocimiento infinita, explica muy bien la música y el cante".

Soleá presentará su nuevo disco en Granada el próximo 19 de marzo, en un concierto que será un híbrido ya que contará con un set de percusión y batería, teclas y la guitarra flamenca de Rubén Campo. La gira, como ella misma asegura, será muy divertida ya que cada concierto será distinto. El concierto previsto para el 19 de marzo en Granada además tiene un significado muy especial ya que todo lo que se recaude irá destinado a beneficio del proyecto ‘Caminando Juntas’, de Cáritas Diocesana de Granada, que persigue la recuperación personal e inserción socio laboral de más de 250 mujeres en situación de vulnerabilidad.

Los próximos meses se esperan agitados para la cantante con el transcurso de su gira, pero la artista promete que volverá a la ciudad de la Alhambra en septiembre, aunque no ha podido confirmar fecha ni lugar aún y reconoce que ya está pensando en "próximos proyectos y grabaciones, pero sobre todo, seguir trabajando con alegría e ilusión, es algo que no se puede perder nunca".