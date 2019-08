Sofocan dos incendios urbanos simultáneos a cien metros de separación en Guadix

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Valverde, informa que el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de Guadix sofocaron en la mañana de ayer dos incendios de matorral junto a viviendas que se produjeron de forma simultánea a tan solo cien metro de distancia en la barriada de Andalucía y la calle Fuente Maese Pedro. Participaron en la extinción del incendio dos dotaciones de dos bomberos y vehículo de mando.

Los dos incendios se encuentran ya extinguidos y no se han lamentado victimas en el suceso, además el incendio no fue de gran envergadura por lo que los daños materiales no son muy grandes.

Además, Antonio Valverde, hace un llamamiento a que se extremen las precauciones para evitar que se produzcan este tipo de sucesos, tales como no tirar las colillas encendidas en lugares donde hay riesgo de incendio o realizar quemas no controladas.