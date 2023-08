Los socorristas de Granada piden mejoras para el sector

El sector de los socorristas no pasa por un buen momento este verano. Las carencias en el sector son evidentes. En Barcelona, convocaron una huelga indefinida a finales de julio para exigir tanto al Ayuntamiento como a la empresa que contratara más personal y ampliara los horarios, así como mejoras en material y recursos para ofrecer sus servicios. Las carencias en el sector de los socorristas también se da en las playas y piscinas de Granada. Algunos socorristas que trabajan en las costas granadinas han mostrado su preocupación también y sus reivindicaciones. La falta de personal y de material son sus principales reivindicaciones, como ha podido conocer GranadaDigital. “Pienso que el trabajo de socorrista está infravalorado. Nosotros somos los que corremos el riesgo de jugarnos la vida para rescatar a otras personas, para salvar la vida a la gente”, comenta Alejando Prados, socorrista de Cruz Roja en una playa de Salobreña.

En ocasiones, los materiales no están en buen estado y esta es una de las quejas que tienen los socorristas. "Suele haber materiales desgastados y a veces faltan algunos materiales indispensables para el trabajo”, indica preocupado el socorrista Alejando Prados.

El salario es otro de los puntos que estos trabajadores apuntan que se debería mejorar. "Tras varios años de trabajo, me he dado cuenta de que el salario tanto de técnicos y de socorristas en sí está mal pagado, por la carga de gente y el poco personal con el que contamos. Además, los pocos nuevos que llegan no tienen formación y tenemos que formarlos poco a poco", comenta Alberto Fernández, coordinador de socorristas de Cruz Roja en las playas de Salobreña.

El poco personal se nota en las playas y puede suponer un problema grave en caso de emergencia. "En este puesto estamos tres personas, es lo mínimo que debería haber, pero no siempre es así", indica Alberto Fernández, quien añade que en caso de varios ahogos en una playa al puesto tendrían que "llevar refuerzos y cerrar un puesto", por lo que "se deja desprotegida una zona durante ese momento de emergencia y no puede ser". "Se necesita gente", asegura tajante.

Socorristas de piscinas

En el entorno de los socorristas de piscina, el ambiente es parecido puesto que hay "poca inversión en socorristas" y echan demasiadas horas de trabajo. "Se puede llegar a trabajar hasta diez horas diarias, cuatro días a la semana", cuenta David, socorrista en una piscina pública de Granada.

"Tenemos que aguantar a los niños, el calor y siempre tenemos que estar alerta. Es una carga bastante grande cuando se acercan las últimas horas", asegura. Algunos días, la jornada de trabajo "se pueden alargar hasta incluso 13 horas si toca turno de noche". "Eso cansa a cualquiera, acabas agotado y, tristemente, odiando el trabajo", lamenta David.

Este problema no solo afecta a los socorristas sino a los usuarios de las piscinas también. David explica que si llega una persona en las últimas horas para quejarse de algún niño problemático o cualquier cosa, él no le va a contestar muy bien, "sintiéndolo mucho". Este problema, asegura, se podría solucionar de la siguiente manera: "Si se organizaran mejor los turnos, con unos compañeros de mañana y otros compañeros de turno de tarde. Y si hace falta, un turno de noche".

Otro fallo que también detecta este socorrista es la falta de material: "Los aros que hay en las piscina, si le lanzas uno a alguien, lo puede hundir o hacerle daño. Sería preferible una bolla, que es un material esencial para los socorristas". También añade que el botiquín "nunca está completo". "Siempre faltan cosas y eso no se puede permitir. Es material esencial para actuación sanitaria", remarca.

Sobre la falta de socorristas en las piscinas, David deja claro que "hace falta más gente, pero contratar a más gente implica pagar más sueldos, y las empresas, al final, quieren ahorrar dinero, y eso depende de las empresas".