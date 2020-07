CC OO, CSIF y UGT se han concentrado este martes ante las puertas del Hospital Virgen de las Nieves en defensa del sector sanitario. Medio centenar de personas se han manifestado en contra de las políticas del Servicio Andaluz de Salud y de la falta de compromiso por parte de la Junta de Andalucía para materializar los acuerdos que trataron con anterioridad.

Según sus manifestantes, Andalucía se encuentra ‘a la cola de todo’ ya que es la comunidad que menos invierte en Sanidad Pública. El presupuesto por habitante andaluz es más bajo respecto a España junto con el número de camas disponibles para pacientes y número de profesionales sanitarios. Demandan personal en los centros ya que durante estos duros meses ‘jugándose la vida’ necesitan, en primer lugar, un descanso y, en segundo lugar, refuerzo para afrontar la situación que pueda venir. En los próximos meses, se producirán jubilaciones y exigen que se cubran esas plazas con premura.

En palabras de Félix Alonso, secretario de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Comisiones, existen categorías profesionales que, actualmente, están cobrando un veinte por ciento menos si comparamos con otras ciudades. “Estamos preocupado por la transparencia. No salen las listas de espera porque no interesa. Se ha sustituido en un diez por ciento la plantilla de atención primaria en la ciudad de Granada. Los ‘telemédicos’ no pueden ofrecer diagnósticos de oído adecuados, aunque las consultas telefónicas agilicen el servicio. Quieren atender a sus pacientes y no colapsar los teléfonos”. Añade, además, que el problema fundamental de otro colectivo como son los residentes es que no se cubren sus necesidades y se les exigen esfuerzos que no les corresponden. Estos médicos en formación deben cumplir con las responsabilidades adecuadas a su categoría y no “dejarlos solos ante el peligro, aunque estén perfectamente formados. Granada está perdiendo grandes profesionales por culpa de contratos miserables”.

Personal de gestión y servicios, farmacéuticos, veterinarios o auxiliares de enfermería son los afectados que reclaman estas mejoras e informan de que las movilizaciones continúan durante el mes de julio, este jueves 23 será la siguiente y este martes 28 indican que hay otra prevista.