Sindicatos y empresarios firman el acuerdo que permitirá subir salarios al menos un 10% hasta 2025

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, han suscrito este miércoles el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que recomienda una subida salarial de al menos el 10% entre 2023 y 2025.

En concreto, sindicatos y empresarios recomiendan subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025), que se aplicarían al inicio del siguiente ejercicio.

De hecho, tras el acto de la firma del acuerdo, celebrado en el Círculo de Bellas Artes, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que lo que se contempla, en un plazo que va de ahora al año 2025, son subidas salariales de entre el 10% y el 13,56% en función de la evolución del IPC.

Así, si éste superara los incrementos salariales recogidos en el acuerdo (4% para 2023 y 3% para 2024 y 2025), el AENC podría llegar a recomendar subidas del 13,56% hasta finales del año 2025, ha explicado Sordo.

El acuerdo ha dejado fuera el año 2022, en el que los salarios perdieron poder adquisitivo por la subida de la inflación, pero los representantes sindicales han asegurado que "no renuncian a nada", pues según han defendido, esto se puede poner sobre la mesa cuando se negocien los convenios, han dicho.

"Se puede abordar perfectamente la negociación salarial del año 2022 y creo que este compromiso (de subida salarial) para el año 2023, 2024 y 2025 oxigena de una forma notable esas negociaciones", ha apuntado Sordo.

"Y en el resto de las materias del mundo nadie renuncia a nada, ni las organizaciones sindicales, ni las organizaciones empresariales. Nosotros no renunciamos ni a negociar los salarios del año 2022, ni a que se transparente mejor la información económica en las empresas", ha añadido.

Álvarez, por su parte, ha señalado que, "en todo caso", se ha llegado al acuerdo que es "posible" y ha subrayado que incluir una cláusula de revisión salarial indexada a la inflación, aunque tenga un límite del 1%, "representa un avance muy importante, no sólo en el acuerdo, sino en el panorama de los convenios colectivos". "No sólo va a permitir mantener el poder adquisitivo, sino mejorarlo", ha apuntado el líder de UGT.

También los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, han reconocido que todas las partes "se han dejado pelos en la gatera" para alcanzar el acuerdo y han recordado que, a la hora de acordar en los convenios colectivos las subidas salariales, se tendrá en cuenta la situación de las empresas.

"Este acuerdo habilita a que las empresas que no puedan acompasar los incrementos salariales puedan tener también su camino, pues existe gran heterogeneidad en la recuperación de la empresa española", ha dicho Cuerva.

Preguntado por si apareciera resistencia en las empresas a seguir las recomendaciones salariales que contempla el acuerdo, Garamendi ha indicado que "lo que ha firmado es lo que va a defender sí o sí".

Aunque el AENC no es un acuerdo normativo, el líder de CCOO ha afirmado que sí es obligacional, pues las partes se comprometen a llevar sus contenidos a las mesas de negociación de los convenios colectivos. "Y no es poco", ha subrayado el dirigente sindical.

Álvarez también ha insistido en ello: "El hecho de que sea un acuerdo obligacional no quiere decir que no se tenga que aplicar, quiere decir que nos obliga a las organizaciones firmantes del acuerdo".

Al acto de la firma del V AENC no ha asistido ningún miembro del Gobierno, pues se trata de un acuerdo bipartito, fruto de la negociación entre sindicatos y empresarios. "No hay ningún veto de nadie ni contra nadie. Pero también es cierto que aquí lo que queremos y tenemos que poner en valor es el diálogo social bipartito. No seamos alarmistas", ha comentado el presidente de la CEOE.

Precisamente, Garamendi ha destacado que este acuerdo "pone en valor" el diálogo social entre sindicatos y empresarios, da "estabilidad" a empresas y trabajadores y supone "una oferta a la sociedad". "Por tanto, esto es bueno para el Gobierno, para la oposición (...). "Esto no va en contra de nadie, va a favor de todos y de España", ha afirmado.

Un acuerdo que genera "certidumbre" en mitad de la incertidumbre

Los dirigentes sindicales y empresariales han coincidido en que con este acuerdo reivindican su autonomía y refuerzan la negociación colectiva que, según ha dicho Sordo, es "la gran institución que existe en España para tratar de superar el gap que a veces existe entre lo que se legisla y lo que ocurre en la vida real".

Sordo, Álvarez, Garamendi y Cuerva han destacado la importancia de haber alcanzado este acuerdo en un contexto como el actual, de incertidumbre económica y elevadas tasas de inflación.

Así, Garamendi ha subrayado que se trata de un "gran y un buen acuerdo en un momento complicado desde el plano económico", que ayudará además "a contener la inflación de segunda ronda". "Estamos demostrando por encima de todo nuestra responsabilidad", ha añadido.

Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha resaltado que es un acuerdo que beneficia a la pyme y ha hecho hincapié en que en un momento de incertidumbre como el actual, este acuerdo genera "certidumbre" y aporta "estabilidad".

Cuerva ha subrayado además que, en las circunstancias actuales de incremento de costes, la flexibilidad que introduce este acuerdo es una "herramienta necesaria" para que las empresas gestionen "momentos complicados".

Los representantes sindicales, por su parte, confían en que este acuerdo ayude a desatascar los cerca de 1.400 convenios colectivos que están pendientes de negociar y que se encuentran en diferentes momentos de caducidad.

Consideran además que el AENC situará a España en una "situación inmejorable" para poder continuar la senda de crecimiento económico, pues "permitirá que más personas tengan más recursos para poder continuar tirando del consumo".

"Es un acuerdo que genera confianza, interna y externa y, por tanto, creo que nos sitúa en condiciones inmejorables como país para poder atraer inversiones, para que las empresas tomen la decisión de invertir en nuestro país en los próximos años", ha subrayado Álvarez.

Sordo, por su parte, ha afirmado que este acuerdo "tiene una importancia capital por su contenido, por el momento en el que se suscribe y por sus potencialidades para reforzar la negociación colectiva".