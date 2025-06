El Sindicato Médico denuncia que las Urgencias de Motril son "como estar en un campamento de guerra"

El Hospital Santa Ana de Motril atraviesa una situación crítica en su área de urgencias de cara a la cercana época estival debido a la escasez persistente de médicos. Esta situación de falta de personal, que se viene denunciando desde hace años y la sobrecarga laboral y estructural que sufre la plantilla sanitaria del Santa Ana agrava el problema en 2025 ya que es posible que Motril cuente este verano con sus urgencias parcialmente cerradas. Esta situación de emergencia se viene arrastrando desde principios de los años 2000, y actualmente aún no se tienen soluciones por parte de la Junta de Andalucía. Un problema que se ha convertido sin duda en un camino que parece no tener vuelta atrás. A día de hoy, únicamente un facultativo de guardia atiende a más de 80 pacientes por día, algo totalmente insostenible que ha provocado renuncias y que amenaza con más bajas.

Desde el Sindicato Médico se encuentran denunciando la situación, a la vez que buscando soluciones. La Junta de Andalucía anunció la pasada semana 5.000 contrataciones nuevas para refuerzo del personal en Granada, pero de igual manera no pone solución a esta cuestión ya que los contratos ofrecidos, presentan unas condiciones desfavorables: contratos precarios y malas condiciones laborales. Todo ello hace que más que una solución sea una vuelta al punto de inicio. Este problema de insuficiencia médica se incrementa con la llegada del mes de junio. Los más de 61.000 habitantes de la ciudad se triplican para verano entre visitantes y personas con residencias estacionales, pero los médicos son los mismos e incluso menos si se tienen en cuenta las vacaciones - que corresponden a un mes, aunque los médicos de Motril solo pueden cogerse la mitad-.

Baha Ameni, delegada del Sindicato Médico en Granada -SIMEG- ha relatado a la redacción de GranadaDigital el "infierno" que sufren los médicos de urgencias de la provincia, especialmente los de la capital de la costa cuyo hospital se ha convertido en "lugar de paso para los médicos". La situación para ellos es insostenible.

Durante los últimos 20 años la plantilla de médicos de todos los hospitales de Granada no se ha dimensionado adecuadamente en proporción al crecimiento de su demanda y número de pacientes que se atienden. Este último ha aumentado sus cifras exponencialmente pero en cambio, el número de sanitarios de guardia que hacen frente a estas consultas es el mismo, por lo que la sobrecarga es máxima. "Si antes por cada guardia íbamos a por 30 o 40 pacientes, ahora hay guardias en las que ves a ochenta en el mismo tiempo" ha expresado Baha apuntando además que ello implica que los médicos de urgencias no se levanten de la silla en 24 horas ni para tomar su descanso, "difícilmente puedes comer algo y nada de descansar".

Los médicos de urgencias no son como cualquier otra especialidad, ya que no cuentan con una agenda de trabajo. Cada día, la previsión de consultas es incierta. Además, a ello se suma la "complejidad de los pacientes" según ha indicado Baha, ya que hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población que deriva en la realización de más pruebas complementarias, tratamientos y un largo etcétera de servicios que prolonga la estancia de los pacientes en el área de urgencias. Una cuestión que aumenta la carga de trabajo no solo en número, sino también en calidad. "Motril se ha convertido en un centro muy hostil para trabajar en sus urgencias. Es como estar en un campamento de guerra, no para de entrar gente y se asumen muchas cosas al mismo tiempo" ha expresado la delegada.

Debido a la falta de profesionales general, "hay ofertas de contratación múltiples para los hospitales, pero si como médico de urgencias me das a elegir entre el de Motril y otro, voy a elegir un centro donde no vaya a morir en el intento" ha señalado Baha Ameni, ya que según ha contado a esta redacción, trabajar en Motril para los médicos de urgencias no tiene ninguna incentivación: no es puesto de difícil cobertura, no tiene incentivo económico y no tiene atractivo de ningún tipo para que los médicos quieran trabajar ahí.

En esta situación, algunos de los médicos que estaban en el hospital de Motril - previendo que el verano va a ser "malo", junto con las reducciones de jornada y las bajas médicas que están sin cubrir- han renunciado a sus contratos, cuyas vacantes no se han cubierto de momento y que se cubrirán con gente de las oposiciones tal y cómo ha señalado Baha. Por tanto ya se parte de un déficit de personal sanitario, que hace que dentro de la falta anterior, la cuestión sea aún peor. Además en julio y en agosto falta la mitad de la plantilla, lo que hace imposible prestar el servicio que se da actualmente.

Enlazado con esta cuestión, desde hace tiempo el hospital Santa Ana carece de médicos de determinadas especialidades porque este se ha convertido totalmente en un "hospital de paso", porque los sanitarios prefieren incluso marcharse a otras Comunidades Autónomas que sí incentivan su trabajo : "un médico sin cargas familiares ni hipoteca prefiere irse a Murcia o Castilla La Mancha porque allí les tratan mejor" ha señalado. Concretamente, el servicio de hematología motrileño, se queda este verano con el 50% de su plantilla, reduciendo de cuatro a dos profesionales el área. Baha ha apuntado a GranadaDigital que estas personas además son jóvenes con muchas ganas de facilitar la vida a los pacientes y que han reducido las listas de espera a cero en los últimos años pero que ahora, se ven obligadas a derivar a los pacientes a Granada capital. "Ellas mismas se insertan pacientes de más, y a parte adelantan trabajo en casa, en su tiempo libre para agilizar las consultas". Pacientes oncológicos, gente con tratamientos y analíticas por revisar que deben ser trasladados fuera por lo que ha achacado como "mala gestión". Además, estos pacientes se trasladan a hospitales que de por sí, también están saturados. El problema no radica de la falta de médicos, si no de unas condiciones de trabajo dignas. Trabajos sin sobrecarga en los que se pueda atender debidamente a cada paciente, pero en los que también el médico tenga una calidad de vida que no afecte a su salud, "los sanitarios también somos personas" ha dicho. Y hablando de duración incluso se hacen contratos de mes a mes.

El SIMEG por tanto, denuncia el bucle en el que se encuentran y pide desde las urgencias de Motril al SAS que "aumente la plantilla de forma estructural ya", con la mayor brevedad posible ya que hay incluso médicos "que tras años de estudio están planteándose dejar una plaza fija y marcharse" porque no pueden aguantar más lo que están viviendo. Una situación que no solo compromete a los médicos, también a los pacientes que quedan desatendidos y desprotegidos. La salud de todos está en juego.