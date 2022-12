El Sima Granada visita al Melistar FS para disputar un duelo directo por el liderato

Tras la derrota ante la UD Coineña, el Sima Granada FS afronta el último partido del año con el deseo de alcanzar un triunfo que le permita retornar a la zona de playoff de ascenso. Para ello deberá superar este sábado, a partir de las 17:00 horas, a un Melistar FS que ha ido perdiendo fuelle en las últimas semanas.

Es cierto que el conjunto melillense ha liderado la tabla en once de las trece jornadas disputadas y que no ha bajado nunca del segundo puesto. Sin embargo, no se está mostrando como un equipo regular, pues ha perdido una renta de cinco puntos respecto al segundo clasificado, principalmente por su bajo rendimiento como local.

Hasta la fecha, Melistar FS ha disputado seis partidos en casa, ha ganado tres, lo que le coloca como el undécimo clasificado en cuanto a puntuación local se refiere. De hecho, el cuadro melillense no sabe lo que es ganar en su feudo desde el pasado 22 de octubre.

Esta capacidad terrenal de Melistar FS es la que intentará explotar el Sima Granada. El cuadro nazarí no solo destaca por su arsenal ofensivo, sino porque fuera de casa está demostrando una regularidad notable, que le coloca como el tercer mejor visitante de la categoría.

Los pupilos de Rafa Romero solo han perdido a domicilio ante Xerez Toyota Nimauto y Bujalance FS, por lo que tratarán de mantener esa inercia positiva en el siempre apetecible Pabellón Javier Imbroda.

A diferencia de otros partidos a domicilio, el encuentro se podrá seguir en directo a través del Canal de Youtube de Melistar FS. En cuanto al apartado médico, Rafa Romero no podrá contar con Arco por incompatibilidad laboral y son dudas Dani Aguilera, Emilio, Juanra y Froi.