El Sima Granada Fútbol Sala ya conoce su calendario 20/21

El Sima Granada Fútbol Sala, ya inmerso en los entrenamientos de pretemporada bajo las condiciones sanitarias de seguridad pertinentes, dará su pistoletazo de salida al curso con la disputa de tres amistosos de pretemporada, ante dos rivales de nivel. El primero será el sábado 3 de octubre, a domicilio, frente al Club Deportivo El Ejido, recién ascendido a Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y los dos restantes, los sábados 10 y 17 de octubre frente a la Unión Deportiva Coineña, con dos amistosos a ida y vuelta, el primero de ellos en el Núñez Blanca.

Asimismo, los pupilos de Rafa García arrancarán la temporada oficial en casa, en el Núñez Blanca, inaugurando la competición ante uno de los gallitos de la categoría como es el Club Deportivo Melistar. Conjunto, el de Rafita, que alcanzó a disputar el curso pasado las semifinales del PlayOff de ascenso a Segunda División, poniendo contra las cuerdas, durante la práctica totalidad del choque, al cuadro ejidense, quien a la postre se alzaría con la consecución del billete a la categoría de plata.

SISTEMA DE COMPETICIÓN 2020/21

Esta temporada habrá tres ascensos a Segunda División. Los equipos clasificados en las posiciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª de cada uno de los 6 grupos se clasificarán para disputar la Copa de S.M. El Rey de Fútbol Sala de la temporada 2021/2022.

En los supuestos de filialidad y dependencia se aplicará la Disposición General Vigesimoprimera.

Las fases de grupos quedarán conformadas como se muestra a continuación: se compondrá de dos Subgrupos (A y B) de 10 equipos. En la 1ª Fase se disputará una liga regular a doble vuelta en cada Subgrupo (A y B). Ambos subgrupos disputarán 18 jornadas y 18 partidos. Se arrastran los puntos de una fase a otra.

En la 2ª Fase, teniendo en cuenta las clasificaciones finales de los Subgrupo A y B de la 1ª fase, quedarán conformados dos Subgrupos (C y D) con el siguiente formato: Subgrupo C: del 1º al 4º clasificado de cada subgrupo de la 1ª fase; Subgrupo D: del 5º al 10º clasificado de cada subgrupo de la 1ª fase. Se vuelve a disputar una fase regular, pero cada equipo se enfrentará a los equipos que no se haya enfrentado, es decir, cada equipo jugará contra los equipos que estaban en el subgrupo contrario al suyo de la 1ª fase.

El Subgrupo C tendrá 8 jornadas (8 partidos) y el Subgrupo D, 12 jornadas (12 partidos).

Los equipos clasificados en las posiciones 1ª y 2ª del Subgrupo C se clasificarán para participar en el Playoff de Ascenso a Segunda División.

Los equipos clasificados en las posiciones 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª y 20ª del Subgrupo D descenderán a Tercera División.

En los grupos de 20 equipos, el equipo con mejor coeficiente deportivo de los equipos clasificados en la posición 14ª de los tres grupos no descenderá a Tercera División. El coeficiente se determinará por el cociente entre nº de puntos conseguidos y el nº de partidos jugados.