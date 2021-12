Sima Granada afronta uno de los partidos más importantes de la temporada en Melilla

El desarrollo de la temporada no está siendo fácil para Sima Granada debido al número de bajas que obligan a Rafa García a componer un quinteto inicial diferente para cada partido. Esto ha conllevado que el encuentro que el conjunto granadino debe disputar en Melilla ante CD Melistar, pueda ser tildado como uno de los más importantes de la temporada.

Y este hecho se produce porque la escuadra granadina llega a la cita en zona de descenso con 12 puntos, uno menos que su rival de este sábado. De esta forma, y a pesar de la delicada situación médica que atraviesa Sima Granada, un triunfo permitiría a los pupilos de Rafa García salir de la zona caliente y empezar a mirar hacia la parte noble de la tabla clasificatoria.

Para conseguir tal fin deberán superar a un CD Melistar que siempre hace de su pabellón un fortín difícil de conquistar. De hecho, analizando la puntuación del conjunto melillense, uno se da cuenta de que ha sumado 12 de sus 13 puntos en casa.

No obstante, este dato no implica ningún temor para un Sima Granada FS que llega más reforzado que nunca. Si no se puede con la primera plantilla por lesiones, la cantera ha demostrado estar más que preparada para ayudar en la consecución de los objetivos.

El partido se disputará este sábado 11 de diciembre a partir de las 12:00 horas en el Pabellón Guillermo García Pezzi. En cuanto al apartado médico, serán baja: Pedro Soto, Rafi, Carlos Lara, Kiko, Emilio y Migue Fernández. No obstante, Rafa García recupera a Dani Aguilera, Xabi y Pablo.