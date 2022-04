El Sima Granada busca un triunfo para soñar con la cuarta plaza

Seis victorias en los últimos siete partidos han puesto a Sima Granada FS en una situación idílica para luchar por el playoff de ascenso. Es cierto que no será tarea sencilla, puesto que la competición doméstica se encuentra en su recta final, y el equipo nazarí no depende de sí mismo para alcanzar la cuarta plaza. No obstante, soñar es gratis. El bloque de Rafa García recibe esta jornada en casa a Jumilla.

De esta forma, Sima Granada buscará prolongar este sueño una semana más tratando de superar en casa a Jumilla FS, equipo que también se encuentra inmerso en la pelea por la cuarta plaza. Actualmente, la escuadra rojiblanca ocupa la sexta posición con 41 unidades, tres puntos menos que el filial del Pozo Murcia. Su rival llega en octava posición con 39 puntos, dos unidades por debajo de los pupilos de Rafa García.

Además de la situación clasificatoria, en esta recta final hay que tener muy en cuenta los resultados directos ante hipotéticos empates a puntos. Así pues, en el partido de la primera vuelta, Jumilla FS se llevó la victoria por 8-3. Por tanto, Sima Granada tendrá la doble tarea de vencer para seguir soñando, y recuperar esa diferencia goleadora.

El encuentro se disputa a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Núñez Blanca. Al igual que en el resto de partidos en casa, la entrada será gratuita hasta completar aforo. De igual forma, el envite se podrá seguir en directo en la aplicación móvil de la Real Federación Andaluza de Fútbol. En cuanto al apartado médico, Rafa García no podrá contar con Jorge.