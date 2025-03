Sierra Nevada permanecerá cerrada este sábado por el conflicto laboral en Cetursa. La empresa ha comunicado que la estación de esquí no abrirá sus puertas en una de las jornadas más fuertes del Puente de Andalucía a causa de la huelga de remontes, que continúa en marcha sin visos de que las partes acerquen posturas. La actividad de esquí nocturno también ha sido suspendida y el importe de los forfaits ya adquiridos será devuelto a los usuarios, de manera automática en cuenta en caso de aquellos que fueron comprados online y mediante la gestión en taquillas o a través de correo electrónico en el caso de los que se vendieron presencialmente.

El conflicto ha desembocado en el primero de los ocho días sin actividad previstos por los trabajadores, después de que la reunión mantenida este viernes entre el comité de huelga y la dirección de Cetursa concluyera sin un acuerdo que propiciara la desconvocatoria de la huelga. De momento, no hay previsión de que esto ocurra, lo que amenaza con alargar una situación que ha hecho saltar por los aires el puente, una de las fechas más potentes de la temporada en Sierra Nevada. Los 400 empleados de remontes han parado sus labores y la estación de esquí se quedará vacía hasta que haya entendimiento. La representación sindical de los empleados, llegados a este punto, se plantea que el paro sea indefinido.

Un comunicado remitido por Comisiones Obreras (CCOO) tras el encuentro de este viernes subraya que el comité de huelga cedió en uno de los puntos que motivan la convocatoria, lo que condujo a un acuerdo para la inclusión de un plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad en el convenio de Cetursa-Remontes, sin cuantía asociada. No hubo demasiado acercamiento de las posturas en el resto de apéndices tratados. La dirección de la empresa, a tenor de dicha nota, tendría "consecuencias graves".

El entendimiento se ha aproximado en lo respectivo a la consolidación de la fijeza a tiempo completo de los trabajadores indefinidos no fijos y de los fijos discontinuos. También en cuanto al cumplimiento de los acuerdos tomados en las comisiones de trabajo, con la confianza en esta línea del comité de huelga. Del mismo modo, los empleados esperan que se pueda llegar a garantizar a todo el personal la seguridad y salud en el trabajo, en función de los aspectos discutidos con Cetursa.

En otros apartados, según CCOO, la negociación sigue en punto muerto. El comité de huelga sostiene que la externalización del Call Center en verano desarrolla las funciones de los empleados cuando estos se encuentran despedidos, mientras que Cetursa defendería que el personal está contratado y que estas externalizaciones no afectan a los trabajadores. La empresa permanecería inamovible en su postura en lo referente al plan de rejuvenecimiento de la plantilla y no habría una propuesta que resolviera las reclamaciones de los trabajadores en cuanto al plus de altura para todo el personal. Sin embargo, habría cedido en la definición de las categorías profesionales con sus contenidos propios, lo que acercaría otro acuerdo.