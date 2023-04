Sierra Nevada despide una temporada "similar a la anterior, pero bastante buena"

Sierra Nevada dice adiós a su temporada de esquí este domingo. Al igual que ocurrió el pasado año, la escasez de nieve no ha permitido a la estación prolongar la campaña hasta la primera semana del próximo mes, es decir, hasta el puente de mayo. La climatología vuelve a privar a empresarios y usuarios del disfrute y las ganancias que estos últimos días festivos traen consigo.

La temporada de esquí 22-23 se ha presentado muy similar a la anterior. Los primeros copos se resistieron a caer hasta mediados de noviembre, siendo la primera gran nevada del año el 18 de ese mes. Con el primer manto blanco sobre la sierra, Cetursa activó los cañones por primera vez en el año apenas 24 horas después. La apertura oficial de la temporada se retrasó hasta el 3 de diciembre, justo a tiempo para acoger a todos los visitantes posibles para el puente de diciembre. Aunque la climatología esta vez decidió aguar la fiesta a turistas y empresarios obligando al cierre de la estación por las fuertes rachas de viento, Sierra Nevada ha firmado grandes momentos este año, sobre todo, en fechas claves como la Navidad, el puente de Andalucía o la Semana Santa.

A pesar de todas las idas y venidas sufridas por las condiciones climatológicas, los empresarios reconocen que la temporada “ha sido buena en términos generales”. Enrique de la Higuera, portavoz de los empresarios de Sierra Nevada explica para este medio que “hemos vivido un año muy similar al anterior. Con poca nieve, se ha demostrado que con los cañones que compró Cetursa y con el trabajo que ha hecho el departamento técnico de pistas, el resultado obtenido ha sido bastante bueno”.

El portavoz de los empresarios reconoce que “nos hubiese gustado que la temporada se prolongase más, sobre todo para aprovechar el puente de mayor, pero las condiciones climatológicas mandan y, desgraciadamente, tenemos que marcharnos este domingo”. Con el pesar de no poder aguantar unas semanas más en la estación, la esperanza de seguir sumando buenas cifras de ocupación se traslada al verano. “Todavía nos quedan algunos meses en los que, obviamente muchas empresas como las escuelas de esquí o las de alquiler de materiales no podrán sacar ningún beneficio, pero sí que serán de provecho para la restauración y los alojamientos. Estamos pendientes de ver cómo se comporta el público”, explica el portavoz del gremio.

Temporada corta y con la mirada fijada en el cielo

“Cada vez tenemos más miedo al iniciar el año”. El cambio climático y su consecuente subida de las temperaturas y falta de lluvias cada vez condiciona más la apertura de la estación granadina que mira con temor a un cielo que no les termina de ayudar. Tras la pandemia, Sierra Nevada acumula ya dos años en los que la apertura se retrasa más de lo deseado, al igual que ocurre con su cierre. “Cuando ves que no nieva lo que debería siempre hay una gran preocupación. Los empresarios nos pasamos el año mirando al cielo, no solo por si nevará, sino por las temperaturas y el agua disponible. Los cañones de nieve funcionan con estos dos factores. Es importante que nieve, pero cada vez lo es más que haga una temperatura adecuada y que dispongamos de agua”.

A pesar de haber vivido una temporada atípica, que cada vez es más habitual, Enrique de la Higuera se atreve a predecir que los porcentajes de ocupación durante el año han estado en un 70 o 75%, unos datos que, a pesar de no ser oficiales aún, “se parecen mucho a los del año anterior, donde tampoco hubo nieve al comienzo. La temporada pasada fue una campaña buena, al igual que esta porque la situación ha sido la misma.

Con las últimas horas de la temporada ya en marcha, la mente de los empresarios ya se sitúa en los próximos meses de frío, un periodo en el que el reto pasa por “esperar a que la climatología nos acompañe y que podamos adelantar la fecha de apertura a la última semana de noviembre y retrasar la de cierre a la primera de mayo. Esa es la temporada típica y realmente buena de Sierra Nevada, por lo que esperamos poder recuperar esos días de trabajo”.

Nuevo telecabina para la temporada 23-24 y ¿nieve cultivada?

Con el cierre de la estación, el trabajo en la estación de esquí pasa por el desmontaje del telecabina Al-Andalus. Tras 33 años de servicio, inaugurado el 10 de febrero de 1990, esta infraestructura dice adiós a Sierra Nevada para dar paso a unas nuevas cabinas más modernas, cómodas y amplias. Una renovación que da continuación a los reemplazos ya efectuados con los nuevos telesillas Alhambra y Émille Allais.

Se espera que la nueva infraestructura esté lista para la próxima temporada, aunque hay que tener en cuenta que se trata de una operación muy compleja al realizarse sobre un desnivel de 548 metros y que consta de casi dos kilómetros y medio de longitud. Esta obra cuenta con una inversión de 17 millones de euros y estará financiada con los fondos europeos Next Generation Feder React.

La segunda novedad del año puede ser la existencia de nieve cultiva o ‘snow farming’. Se trata de una técnica de almacenamiento de nieve que Cetursa busca implantar de cara al siguiente año. La empresa que gestiona la estación granadina ya ha sacado a licitación un contrato para la implantación de este sistema, ya utilizado en otras estaciones punteras en el mundo. La licitación contempla el diseño, transporte, suministro, montaje y mantenimiento de los depósitos de nieve por una cuantía de 120.000 euros, con la previsión de acumular unos 15.000 metros cúbicos de nieve. Este proyecto se realiza con el objetivo de tener una cantidad mínima de nieve que asegure el inicio de la temporada.

La utilización de este sistema aún está en el aire y ya cuenta con detractores. La presidenta de Más País Andalucía y portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Esperanza Gómez, expresó hace unos días su preocupación por el “grave impacto que tendrá sobre el ecosistema este proyecto, únicamente enfocado en mantener artificialmente grandes cantidades de nieve. Este invento rompe el ciclo natural del agua propio de la alta montaña mediterránea e incide de forma negativa sobre el suelo, vegetación y fauna de Sierra Nevada”.

A expensas de lo que pueda ocurrir con la utilización de este sistema o no, lo único seguro es que la estación ya piensa en la próxima campaña de nieve con la ilusión y la esperanza de poder ofrecer a los visitantes una experiencia única un año más.