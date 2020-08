Sierra Nevada abre el telecabina para la observación de las Perseidas

Las actividades de verano de Sierra Nevada para este verano 2020 siguen su curso durante este mes de agosto con una agenda que tiene programadas diferentes citas en sus instalaciones. La estación de esquí y montaña abre este miércoles 12 de agosto el telecabina Borreguiles para la observación de las Perseidas, un encuentro que en esta ocasión tendrá un aforo reducido a 400 personas para garantizar la distancia social entre los asistentes que acceden a la zona de observación libre en la gran terraza del restaurante Borreguiles (2.700 metros de altitud).

El telecabina estará operativo desde las 21.00 a las 01.45 horas para trasladar a los usuarios desde Pradollano a Borreguiles. El taller especial sobre las Perseidas, que incluye una charla y observación con telescopios, ya tiene todas sus plazas cubiertas. Aunque hemos podido conocer que, debido a las fuertes rachas de viento en este lunes 10 de agosto, los remontes, incluyendo el telecabina de Borreguiles y el telesilla del Veleta permanecen cerrados por seguridad.

Para la observación libre, la estación ha puesto ya a la venta on line el tique de acceso por telecabina hasta Borreguiles a fin de reducir la afluencia a la taquilla presencial de la plaza de Andalucía, que, no obstante, permanecerá abierta hasta el inicio de la actividad en el caso de que no se hayan agotado los 400 tiques puesto a la venta en la web.

El uso de mascarilla, como ocurre desde que la estación abrió este verano, será obligatorio en el telecabina. Las sillas distribuidas en la terraza Borreguiles estarán suficientemente separadas para garantizar la distancia social de seguridad.

Así, además de la Observación de las Perseidas, los programas de naturaleza, astronomía y deporte incluyen ‘Amanecer’ y ‘Atardecer’ desde el Veleta, la actividad Geólogo por un Día, las rutas Posiciones del Veleta-Los Machos, travesía de Los Colosos (Mulhacén y Alcazaba) o ascenso al Veleta. El clinic Luis Zarco de descenso en bicicleta de montaña será el plato fuerte en el bike park.