SFDK y Fernandocosta cruzan generaciones en la gran noche granadina del rap

Segundo y último asalto superado. El Bull cierra el festival por todo lo alto con música callejera, fiesta, diversión y muchas manos en el aire. Personas de toda España se han congregado en El Cortijo del Conde que ha sido testigo de la penúltima noche del ciclo de ‘Granada Vibra’.

El grupo barcelonés Tribade fue el primero en ocupar el escenario para hacer saltar al público granadino. Feminismo y LGTBI llenaron el aire del extrarradio de Granada de las manos de las raperas Bittah y Masiva Lulla. Un festival de rap y música urbana como este no podía empezar flojo y las catalanas se encargaron de organizar el primer gran pogo granadino post pandemia.

Si el primer show terminó por todo lo alto, el siguiente continuó subiendo el listón. Recycled J inundó con sus rimas el Cortijo del Conde y manejó el público a su antojo, porque para eso “el rap es mío y me lo f**** cuando quiero”. La superación de haber dejado atrás una época complicada y conflictiva gracias al rap le ha llevado a compartir escenario con los que antaño eran sus ídolos, por lo que no faltaron eternos agradecimientos a Kase.O, SFDK o la Mala Rodríguez.

Y precisamente fue la gaditana la siguiente en salir al escenario. Sus ‘brujas’ poco tardaron en formar el aquelarre que fue nutriendo de magia el concierto. La Mala es la Mala y en la escena nacional no hay nadie que se le parezca, sus mezclas de estilos fueron clave una vez más para seguir manteniendo al público enganchado durante la hora que duró su show, además de sus curvas que encandilaron a más de uno y una. También hubo tiempo para rescatar algunas de las actuaciones del ‘Granada Urbana’ que tuvo lugar dos semanas atrás con los hits urbanos que comparte con Lola Índigo y Omar Montes.

La gran sorpresa de la noche, aunque no lo fue para sus fans más acérrimos, fue la de Fernandocosta. Almeriense pero con alma granadina, es uno de los máximos exponentes de las nuevas generaciones del rap. Llegó con el modo ‘activated’ encendido y tardó poco más de dos canciones en bajarse a la platea para volver a disfrutar del abrazo de un público que hasta en tres ocasiones coreó su nombre. No es sencillo mantener a la gente saltando durante más de una hora de concierto y Fernandito sabe cómo otorgar ese show. Fuego, lanzallamas, pasamontañas y una segunda bajada del escenario para cerrar un concierto inolvidable.

Como también lo fue el de Kase.O, aunque no exactamente por los mismos motivos. El show que desde hace diez años mantiene con el grupo Jazz Magnetism no es apto para los fans del rap más puro. El ritmo ‘in crescendo’ que se había ido forjando con los anteriores conciertos se vio sustituido por la suavidad del jazz y un Javier Ibarra que trató de fluir con el público. El maño se fue ganando a sus fans con el paso de las canciones, pero para llegar al punto álgido tuvo que aparecer en escena Zatu. El ‘Ringui Dingui’ hizo saltar a todos y sirvió de nexo una vez más entre Zaragoza y Sevilla, aunque esta vez la conexión se produjo en Granada.

La voz de Kase quedó en ‘Agua pasá’ en cuanto la energía de SFDK invadió el escenario. Los sevillanos han conseguido elevar a la perfección la simplicidad, dentro de lo intrincado que es un concierto. Las virtuosas manos de Acción Sánchez a los platos y la voz de un Zatu, que estuvo acompañado por Legendario (uno de los integrantes de Dogma Crew), volvieron a sumar un combo brutal con la sencilla fórmula de repasar sus temas más conocidos. Ni siquiera la ‘Zatu flamenca’ faltó a la cita de la noche, a la que también se unió un Little Pepe con ganas de quemar el Cortijo del Conde. Aun así, a las dos de la madrugada y con la sensación térmica de estar dentro de un congelador, lo cierto es que “no se estaba tan mal”.

Y fue entonces cuando llegaron los chicos del barrio. Del Albayzín al mundo y de vuelta al mágico barrio granadino. Hacía más de dos años que los gemelos Ayax y Prok no se juntaban en un escenario para deleite de sus seguidores. La pandemia y todo lo que ha dejado tras de sí, no ha hecho si no incentivar aún más si cabe la protesta social que los dos ‘Enfants Terribles’ siempre llevan en sus letras. No falto la ocasión para criticar desde la más burda brutalidad policial hasta los desahucios que ellos mismos ya sufrieron cuando eran pequeños. Entre tanto sentimiento, no es de extrañar que a Prok se le olvidara la letra de una de las canciones de su nuevo disco ‘Le crie de la rue’, pero que solventó con una improvisación que volvió a poner todas las manos en el aire. Los seguidores de los gemelos, acostumbrados a conciertos de dos horas o más de duración, se tuvieron que contentar con poco más de una hora, pero aun así no hubo ningún “reproche” por parte de sus fans.