Sevilla, única capital andaluza que multa a vehículos en la Zona de Bajas Emisiones

Sevilla es la única capital andaluza que multa ya a los vehículos que no cumplen con los requisitos de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta medida que restringe el acceso a áreas urbanas a los vehículos más contaminantes ya está implantada a título informativo en Granada, Almería, Córdoba y Málaga, pero en estas ciudades todavía no se ha empezado a sancionar. En Granada, de hecho, lleva implantada desde el 1 de octubre de 2024 y se iba a empezar a multar el 1 de abril, pero finalmente se ha retrasado al 1 de octubre la fecha en la que se comenzará a multar a los vehículos que no cumplan con los requisitos para entrar en la ZBE, esto es, todos aquellos que no estén censados en Granada capital y no tengan los distintivos B, C, Cero o ECO. Esto afecta a vehículos matriculados antes de 2001 en caso de los de gasolina y antes de 2006 en caso de los diésel. El Ayuntamiento de Granada ha determinado una serie de excepciones que sí permiten circular por la ZBE a estos vehículos sin etiqueta siempre que cumplan los requisitos y se puedan acoger a las mismas.

En Málaga, la Zona de Bajas Emisiones está ya implantada desde noviembre de 2024, pero en este primer año pueden acceder a ella todos los vehículos sin recibir sanción, ya que está implantada meramente a título informativo. Será a partir de noviembre de 2025 cuando el Ayuntamiento de Málaga multará a los vehículos contaminantes que accedan a la ZBE.

En Córdoba también se puso en marcha la ZBE en octubre de 2024 y, desde entonces, está en fase de información y sensibilización, por lo que los usuarios que accedan a ella y sus vehículos no cumplan con los requisitos recibirán una advertencia y no una sanción económica todavía. En Almería ocurre igual, está en marcha la ZBE desde el pasado 1 de enero, pero simplemente con advertencia de sanciones por el momento.

Por otro lado, en Cádiz, Huelva y Jaén todavía no se ha implantado la Zona de Bajas Emisiones, que todos los consistorios de ciudades españolas con más de 50.000 habitantes y aquellas con más de 20.000 habitantes que superen ciertos niveles de contaminación deben implantar este 2025 para cumplir con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, aprobada en 2021.

En Huelva sí que está ya delimitada la Zona de Bajas Emisiones, que afectará al centro de la ciudad y al Barrio Reina Victoria, pero el Ayuntamiento no ha adjudicado todavía el contrato a la empresa que ponga en marcha los elementos que son necesarios para su implantación.

En Cádiz se instalaron en noviembre de 2024 más de una treintena de cámaras en la zona del centro histórico y en el tramo del Paseo Marítimo desde la Glorieta hasta Cortadura, que es la que comprendería la ZBE, aunque no están operativas todavía.

En Jaén, el anterior gobierno municipal, formado por el PP y Jaén Merece Más, dejó en tramitación un borrador del proyecto técnico para la Zona de Bajas Emisiones y aseguró que las restricciones serían "laxas" porque "no se observan gases contaminantes que superen los límites establecidos". Esta previsión la ha mantenido el nuevo equipo de gobierno formado por el PSOE y JM+.

Así que de momento, solamente Sevilla tiene implantada la Zona de Bajas Emisiones en Andalucía y ha empezado a multar a los vehículos contaminantes que no cumplen con los requisitos para circular por ella desde el pasado 1 de julio de 2024 después de seis meses de periodo informativo. Las multas en Sevilla son de 200 euros para cada conductor que circule por la ZBE con su vehículo si este es contaminante.

Implantación de la Zona de Bajas Emisiones

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2022 el Real Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones que incluyen medidas como restringir el acceso de vehículos, fomentar el transporte colectivo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos y que deben aplicarse en los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados.

El establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) quedó establecido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Los municipios con aire contaminado tendrán que adoptar, entre otras medidas, planes de movilidad urbana sostenible para reducir las emisiones de gases contaminantes. En el caso de Andalucía, un estudio reciente de Ecologistas en Acción indicó que Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba están entre las diez capitales de España con el aire más contaminado por dióxido de carbono.

Los requisitos mínimos homogéneos que tendrán que cumplir las ciudades que están obligadas a implantar la ZBE vienen recogidos en un Real Decreto. Las ZBE podrán establecer medidas de carácter "continuo o temporal" como restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.