Sergio Ruiz: "No es una final, quedan diez partidos"

El futbolista del Granada CF, Sergio Ruiz, ha comparecido ante los medios de comunicación este jueves en la previa del partido clave de este sábado ante el Real Oviedo en Los Cármenes. El centrocampista cántabro incide en que el partido es "muy importante", aunque "no una final" y que a pesar de la derrota del domingo en el derbi ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, ve al equipo "optimista".

Regularidad: “En los partidos de casa estamos compitiendo bastante mejor que los de fuera. Nos está costando tener el control, salir con todo desde el minuto uno. Es algo que hablamos, y que de aquí al final de temporada, debemos mejorar si queremos conseguir el objetivo”.

Cómo está el vestuario: "Estamos fastidiados. Sabíamos que era un partido importante, pero veo al equipo optimista, con ganas y hemos preparado muy bien la semana. Se dan todos los ingredientes para que este fin de semana sea positivo. Jugamos en casa, con nuestra gente, ante un rival directo y es lo que está en nuestra mente. Estoy seguro de que ahora que llegan los partidos de verdad daremos la cara”.

Ascenso directo: “Hablar de objetivos no cambia mucho. Que digamos ahora que 100% es ascender directo o que 100% sea solo meternos en playoff, no cambia mucho que tengamos que ganar en Oviedo, Tenerife y seguir ganando. No vamos a esconder la realidad, estamos a diez puntos del ascenso directo y es algo muy difícil. A final de temporada veremos dónde estamos y entonces podremos decir qué cumplimos o no".

Apoyo de la afición: “Llevo aquí tres años, la gente siempre ha respondido. A poco que les hemos dado siempre nos han estado apoyando. Tenemos que demostrar y darles algo a cambio, pero a poco que le demos, van a responder".

Un partido clave: “No es una final, siguen quedando diez partidos. Es un encuentro muy importante, porque en caso de derrota se te van a siete puntos y se te alejan las opciones, es la realidad, pero no estamos pensando en esa parte negativa, tenemos que ir con la mentalidad positiva de que vamos a ganar, nos vamos a poner cerquita del playoff y esa es la mentalidad que tenemos que meter”.

Escribá: “El míster está como todos, metido, autocrítico, buscando la mejora, buscar soluciones y el grupo está al 100% con él, creemos en lo que hacemos y seguro que esto sale adelante”.

Expulsión perdonada a Ontiveros: “Estaba lejos, pero lo vi repetido y me parece clarísima. Es otra cosa que hemos hablamos, hemos pecado, en una acción de esas hay que ir a muerte como equipo, más allá de si lo revisan o no, esa picardía y estar metidos nos ha faltado. Es algo que tenemos que mejorar, son acciones que influyen al árbitro. Sinceramente me parece roja, me parece extraño que por lo menos no llamen para revisarlo”.