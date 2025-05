Sergio Ruiz: "El Racing posee argumentos suficientes para ponernos las cosas difíciles"

Se acerca el día 'D'. El Granada CF prepara desde este miércoles la final del domingo ante el Racing de Santander el domingo a las 18:30. Para el centrocampista rojiblanco Sergio Ruiz será un partido especial al tratarse del equipo de su ciudad.

Depender de sí mismo: "Estamos con mucha ilusión y ganas. Si nos lo dicen hace un par de semanas, nos nos lo creeríamos. Dependemos de nosotros y llegamos en un buen momento. Tenemos que ir con la máxima confianza y sabiendo que solo nos vale la victoria”.

Dudas en Santander: "Sus últimos resultados no han sido buenos, pero su trayectoria ha sido muy buena. El ambiente ha sido espectacular durante todo el año y la afición les ha estado apoyando con el campo lleno. Seguro que será un ambiente genial. Estarán dolidos por los últimos resultados, pero tienen argumentos suficientes para ponernos las cosas difíciles".

Un rival conocido: "Es un equipo muy atrevido, con jugadores desequilibrantes, tienen muy buenos números y hacen un juego muy de ataque. Será un partido divertido, abierto, con ocasiones para ambos, no creo que salgan a por el empate porque no es su forma de jugar; ambos equipos van a ir a ganar y será un bonito espectáculo, creo que nosotros tenemos suficientes argumentos para conseguir la victoria y meternos en playoff".

Duelo emotivo: "Es muy especial, estará mi familia y mis amigos. Será un partido de máxima tensión, intentaré disfrutar al máxima de un partido bonito, con dos buenos equipos, tiene todos los ingredientes para ser un buen día".

Suplencia ante el Castellón: "Me sorprendió. Veníamos de ganar, pero no es raro, es fútbol. El míster tiene que mirar lo mejor para el grupo. Puede tener un partido en la cabeza con ciertos matices y elige a los jugadores. Quiero jugar todo, no estuve contento por no jugar, pero entiendo la situación. Es el momento de arrimar todos el hombro. El objetivo tiene que ser común".

Qué pide Pacheta: "Le gustaría tener más tiempo para hablar uno por uno. Nos ha pedido que confiemos en nosotros mismos, que seamos alegres. El equipo ha ido hacia delante, con presión alta, nos ha dado esa energía, ese cambio de aires para ver las cosas de otra forma más positiva".

Cambio en el banquillo: "Cuando viene un entrenador nuevo trae esa energía extra. Todos nos enchufamos un poco más, nos ha dicho que seamos más valiente, con una presión alta. La dinámica que llevábamos era buena, ojalá nos podamos meter en playoff porque ahí vamos a tener muchos argumentos para ascender”.

Tensión: "Creo que está muy igualado, a ellos les vale el empate, juegan en casa pero no están en su mejor momento; nosotros fuera de casa hemos estado bien, hemos llegado en buen momento, quiero que ganemos y entremos en playoff, pero será un partido muy igualado".

Desplazamiento: "Les estamos agradecidos una vez más. Después de los últimos partidos que estén con nosotros en este momento crucial es muy importante. Solo decirles que estén con nosotros, que nos ayuden y esperemos que el viaje merezca la pena".