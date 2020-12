Sergio Luque, el fotógrafo de las imágenes virales de Granada

Es el autor de las conocidas imágenes de Granada desde la Avenida de la Constitución con Sierra Nevada de fondo, de las calles del barrio árabe del Albaicín, de las puestas de sol desde la Alhambra o de los amaneceres desde el Mulhacén. Muchas de ellas se han hecho virales a través de las redes sociales. Sergio Luque llegó al mundo de la fotografía casi por casualidad. “Por nuestro aniversario, le compré a mi mujer una cámara de fotos bastante básica y la apunté a un curso de iniciación a la fotografía. Como le fue imposible acudir el primer mes y ya estaba pagado, decidí ir yo”, explica. Así fue como, poco a poco, empezó a desarrollar su creatividad.

Aunque se dedica profesionalmente a la pastelería, la fotografía es mucho más que un hobby y sus espectaculares instantáneas son una muestra de ello. “Me lo tomo más bien como una pasión, como una manera de expresarme, como un desahogo”, afirma acerca de la posibilidad de poder dedicarse profesionalmente a ello.

Luque destaca la similitud entre su trabajo y la fotografía, ya que ambos requieren creatividad, originalidad y verdadera pasión sobre lo que se hace. “Al final, obtienes la admiración de la gente”, cuenta. Algunas de sus fotos se han hecho virales en las redes sociales y otras muchas son compartidas por los usuarios que siguen las cuentas donde el autor las expone. “Hago fotografía con la intención de transmitir mis mejores energías. Lo que más me impresiona es ver cientos de comentarios de seguidores de mi página, de todos los rincones del mundo. Algunos dicen que, gracias a algunas de mis fotos, han podido revivir emociones de su infancia, que estas les han transportado a su ciudad de nacimiento o que, a partir de ellas, han decidido visitar Granada”.

Junto con el color y la perspectiva, la luz natural es uno de los grandes pilares de toda obra. Luque destaca la importancia de este matiz, por lo que la mayoría de sus fotografías, por no decir prácticamente todas, están hechas al atardecer, justo antes del encendido del alumbrado público. “Para mí es el momento idóneo”, cuenta.

El fotógrafo reconoce que, a lo que dedica más tiempo, es a la perspectiva. Se trata de una búsqueda de planos perfectos y originales que llamen la atención y puedan trasmitir por sí mismos. Días, semanas o incluso meses para buscar el encuadre que desea. “Una vez determinado el espacio y el encuadre, solo es esperar a que llegue el momento exacto para capturar la fotografía”, manifiesta el retratista.

El célebre pintor francés Henri Matisse afirmó tras su visita a la ciudad que “Granada emociona hasta deshacer y fundir todos los sentidos”. Sergio Luque, cuenta al respecto que fotografía la ciudad de la Alhambra por diversos motivos: “El primero, y el más importante, es que Granada es una ciudad con magia y con una luz fantástica. El segundo es que siempre me he rodeado de los mejores fotógrafos y así he decidido dejar mi pequeño sello”, explica.

Ante el dicho popular de ‘una imagen vale más que mil palabras’, muchos escritores difieren afirmando que mil palabras, son muchas, destacando el poder que estas pueden tener. Pero aquí, el autor de las instantáneas granadinas deja clara su postura: “Soy fiel defensor de que una imagen vale más que mil palabras. Una fotografía, al igual que su hermana mayor, la pintura, son capaces de transmitirnos un momento único difícilmente descriptible con palabras”, porque como decía la fotógrafa estadounidense Berenice Abbott “la fotografía ayuda a las personas a ver”.

Respecto a las mejores vistas de la ciudad, Luque afirma que hay muchos sitios fantásticos en Granada. Este explica que, aunque la mayoría de sus seguidores se quedarían con la Avenida de la Constitución o el barrio del Albaicín, él prefiere otro lugar. “Como dice mi buen amigo y hermano, Víctor Oliva, ‘mi calle’ es San Jerónimo. Para mí, es de los rincones más espectaculares y con más encanto de Granada”.