Sergi García: "No hay que marcar partidos en el calendario, vamos a lucharlos todos"

Con las pilas cargadas y la mente despejada para afrontar un final de temporada que se antoja agónico para quienes pelean por la permanencia. Así se presentó Sergi García el pasado lunes al primer entrenamiento de la semana tras el parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA. En esta entrevista, grabada antes de los últimos acontecimientos que han sacudido al Covirán Granada como el ingreso de Gian Clavell por apendicitis o el fichaje de Ousmane Ndiaye, el base rojinegro se muestra tranquilo y confiado en las capacidades de su equipo para conseguir el objetivo. En su mente aun colea el triunfo cosechado ante Bàsquet Girona, dejando a un lado el duelo ante Baskonia condicionado por las bajas. Sergi García repasa duras semanas en las que su lesión y su mente no le dejaron mostrar su mejor baloncesto, así como su estado actual donde ya ha encontrado la deseada estabilidad que tanto ansiaba tanto él como el equipo.

Pregunta: ¿Qué tal está después de varios días de descanso?

Respuesta: Nos ha venido bien este parón, sobre todo, para coger fuerzas para el tramo final de temporada. A nivel personal, he podido aprovechar para estar con la familia y hacer cosas que normalmente no podemos. Pero, sobre todo, para limpiar la mente ha venido muy bien. Intentaremos juntarnos lo antes posible para afrontar el partido ante Murcia que va a ser muy importante.

P: ¿Más a nivel físico o a nivel mental?

R: Hay de todo. Hay gente que está tocada y a le viene bien a nivel físico descansar. Pero a nivel mental, el quitarte un poco la presión del día a día viene bien para afrontar ese final de temporada que seguro que será muy duro. Ahora hay que estar mentalizados en Murcia. Tengo ganas del partido porque nos fuimos del partido contra Girona con muy buenas sensaciones, nos quedamos con ese apoyo de la afición.

P: Habla del partido contra Girona, pero después de este hubo un partido contra Baskonia algo feo para el equipo. ¿Qué versión queda más reciente para la plantilla en la mente?

R: Somos un equipo que cuando jugamos un partido sabemos que hay que limpiar y pensar en el siguiente. Contra Baskonia íbamos con carencias, con gente muy tocada. No son excusas, pero fue un rival muy físico que nos exigió mucho. Hay que aprender, reforzarnos en esas cosas que podemos hacer. Los jugadores que hemos estado aquí hemos jugado muy bien y ahora queda que los que han estado en las Ventanas vengan con un nivel muy alto.

P: Al final un mal partido lo tienen todos los equipos:

R: Somos un equipo que tenemos que estar siempre al 100%. Los equipos se refuerzan mucho durante la temporada y en el tramo final todos van a sus objetivos. Con una mentalidad más enfocada. Esperemos que nosotros saquemos ese hambre que debemos tener si queremos conseguir la permanencia y mirar más allá.

P. ¿Cómo se encuentra a nivel físico? ¿Ya al 100%?

R: Sí. En los últimos partidos he podido conseguir un nivel de regularidad un poco mayor. He podido aportar al equipo cosas que se necesitaban de mí. La confianza que me está dando Pablo y el cuerpo técnico la estoy notando. Intento cada día estar lo mejor posible para ayudar al equipo. No pienso en nada más allá.

P Durante varias semanas Pablo Pin señalaba en rueda de prensa que era un jugador que necesitaba encontrarse bien físicamente para poder dar su mejor versión. ¿Cómo fueron para usted esas semanas en las que jugaba, pero su físico aun no le permitía dar el 100%?

R: Tuve un poco de frustración. Ya he pasado por esas etapas de lesiones y después volver a jugar. Sé lo difícil que es a nivel mental que tu cuerpo no te responda y tener que jugar a este nivel. La ACB es una liga donde parece que estás en una carrera de Fórmula 1. Cuesta mucho. Quería ayudar desde el primer momento. Es verdad que no estaba al 100%, pero quería ayudar en lo poco que pudiese. Me costó esas dos semanas, pero es lo que toca.

P: Pablo pedía sobre todo que fuese más valiente de cara al aro. En esos momentos en los que podía lanzar, pero decidía pasar, ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Era miedo?

R: Cuando sabes que tu cuerpo no te responde al 100% intentas gestionarte un poco más. Buscas otras soluciones o a tus compañeros. No puedes encadenar tantos esfuerzos porque tu mente no te deja, cree que te puedes romper otra vez. Cuando te quitas ese miedo vuelves a ser tú y te atreves a más cosas. Se pudo ver que me costó en esas semanas, quizás el público esperaba un poco más de mí, pero lo entiendo. He pasado muchas veces por estas cosas y sé lo duro que es.

P: Y hubo un momento en el que hizo ‘clic’. Desde el partido contra Gran Canaria se aprecia una mejora significativa de sus números, pero no solo de los puntos, sobre todo, de su incidencia en el juego.

R: No es que yo diga “a partir de hoy voy a tirar más”. Es un proceso del día a día, intentar hacer un poco más en los entrenamientos y al final las cosas van saliendo. Cuando uno se siente mejor se va atreviendo a hacer más cosas. Vamos a intentar que cuando las cosas van mal duren lo menos posible.

P: ¿Ha sido importante también el apoyo del cuerpo técnico y la plantilla en esas semanas afectado por la lesión?

R: Como grupo, creo que tenemos un grupo muy bueno. Todos son muy exigentes consigo mismos y eso hace que tengas que estar siempre al 100% en los entrenamientos. Cuando yo volví de la lesión tiraron un poco de mí y ahora que hay gente lesionada pues me toca a mí hacer lo mismo.

P: Quedan 14 jornadas, siete en el Palacio. Viene el momento más importante de la temporada. ¿Ve al equipo preparado para afrontar lo que resta de temporada?

R: Claro. Totalmente. Es un club que está acostumbrado a sufrir y se ha hecho fuerte en estas situaciones. Tanto Pablo que conoce muy bien estos momentos, nos prepara y hace que tengamos esa confianza. Trataremos de sacar lo máximo en cada partido.

P: Covirán Granada ha sido uno de los equipos que más ha tardado en reforzarse. ¿En parte lo considera positivo el haber sabido esperar y mantener al mismo grupo gran parte de la temporada?

R: Ahora está muy de moda el poner y quitar jugadores, cosa que hace unos años se veía en situaciones muy contadas. No digo que esté bien o mal. Hay oportunidades de mercado que no puedes desaprovechar. Que estemos el mismo grupo desde el principio hace que sepamos los objetivos que se habían marcado desde que comenzó la temporada y vayamos todos a una. Nosotros nos vemos con confianza y los que estamos vamos a muerte.

P: Ahora viene Murcia, ¿Qué espera de ese partido?

R: Un partido muy físico, creo que se lo vamos a poner muy difícil. Jugamos aquí y van a sentir el estar en una situación muy hostil. Nuestro público va a apretar mucho porque saben de la importancia de lo que se viene. Los vamos a necesitar mucho. Solo puedo esperar un partido en el que vamos a dar el máximo. Con la ayuda del público y de todos vamos a sacarlo.

P: ¿Ganas de volver al Palacio? Ha sido un mes sin jugar aquí

R: Por supuesto. Sobre todo después de las sensaciones que nos llevamos del partido de Girona.

P: Por último, cómo vaticina el final de temporada ¿Sufrirá otra vez Covirán Granada para conseguir la permanencia?

R: Esperamos que no lo pasen tan mal como los últimos años. Los vamos a necesitar muchísimo porque vienen rivales muy directos. Tampoco hay que poner X en el calendario porque vamos a luchar todos los partidos.