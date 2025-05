Los señalados que deja Fran Escribá en su rueda de prensa de despedida

La despedida de Fran Escribá como técnico del Granada ha dado para mucho. Más de lo que se pensaba. El preparador se ha despachado a gusto en su comparecencia dejando algunas cosas más claras de lo que ya estaban.

Comenzó haciendo un balance desde su llegada junto a su cuerpo técnico. Sorprendió de primeras asegurando que "dos jugadores no querían jugar más en este club y querían irse en invierno, señalando que el jugador que se tenía que ir no se fue y el que no, se fue. Además, cree que hubo una "salida innecesaria con la de Matteo Tognozzi".

Esos jugadores son Myrto Uzuni y Martin Hongla. El albanés se declaró en rebeldía al rechazar el club sus pretensiones para renovar e incluso Escribá dijo en su momento que se había llevado "una gran decepción" con el delantero. A pesar de ello y de no llevarlo en las convocatorias, este miércoles ha confesado que era el jugador que querían que se quedase. "Se nos fue el jugador más desequilibrante que teníamos. En el momento no puedes decir que cambia los objetivos del equipo, pero claro cambian”.

La copita de champán de Hongla

El otro involucrado es Hongla. El camerunés ya ha tenido varias salidas de tono este curso. La última, tal y como contó el diario Ideal, en el descanso del partido ante la SD Eibar, cuando se encaró con el ya exentrenador al decidir cambiarlo en el descanso. El cuerpo técnico sí deseaba la salida del centrocampista en el mercado de invierno, pero finalmente no se pudo dar.

Ya se han vivido episodios tensos entre el valenciano y Hongla. Muy sonadas fueron las polémicas declaraciones en sala de prensa del preparador tras la derrota en el Mirandilla ante el Cádiz. Un error infantil del mediocampista comprometió a Diego Mariño con un pase que precedió el gol de Chris Ramos. Escribá se mostró contundente: "Para mí es inexplicable que un futbolista haga eso más allá de que es un deporte de aciertos y errores", además de añadir que "ahora que va con Camerún que lo haga con ellos tres veces si le apetece, pero desde luego con nosotros que no vuela a hacerlo".

Desde entonces, la relación entre ambos se deterioró aún más. De hecho, este miércoles el técnico ha llegado a referenciarlo no directamente al asegurar que con su cese "igual alguno ha descorchado champán".

Sin menciones de agradecimiento a Amado y Aranguren

Escribá no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a quien actualmente ejerce -aunque no de manera oficial- como director deportivo Javier Alonso, además de a la presidenta Sophia Yang. “Noté su apoyo, que ella quería que continuara, sé que lo ha intentado hasta el final. Hace dos meses tuvimos una conversación igual. Tenemos una gran presidenta”, exclamó.

El valenciano confesó que habló con Yang "después de la derrota en Córdoba", aunque "alguien tuvo que aguantarse porque el club ganó al siguiente partido, pero han visto ahora la puerta abierta”.

Queda visible que esas declaraciones van por el director general, Alfredo García Amado, a quien no mencionó en ningún momento en sus agradecimientos. Al igual que ocurrió con el adjunto a la presidencia, Javier Aranguren.

A Escribá le cuestionaron por las palabras de Amado, cuando aseguró que "el Granada es un club estable". Para el técnico lo dijo el director general y lo dice el mismo de siempre así que sí. Es muy estable”.

Piensa que desde dentro del club “no existía un clamor” para su cese, pero que “se expone la cabeza del entrenador para tapar las carencias de otros. No es comprensible. Cualquiera que haga un análisis serio lo sabe, lo considero injusto”, concluyó.

