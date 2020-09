Cuando la Selección de Albania fue local en el Nuevo Los Cármenes

El Granada CF se enfrenta este jueves al KS Teuta en el Estadio Niko Dovana de Dürres, en Albania. Un enfrentamiento que inaugura el historial de encuentros europeos de los rojiblancos. El destino, o más bien el bombo del sorteo de la UEFA Europa League, ha querido que la puesta de largo tras casi 90 años de historia sea en este país balcánico. Curiosamente el mismo que hace 23 años huía de la Guerra Civil y encontraba refugio futbolístico en el Nuevo Los Cármenes.

El ‘coliseo del Zaidín’ albergó dos partidos de la Selección Albanesa de Fútbol clasificatorios para el Mundial de Francia 1998. Una casualidad histórica, por tratarse del único combinado nacional, además de España, que ha usado el estadio rojiblanco como campo local. Y, cómo no, por ser precisamente ese estado el que, de forma contraria, cierre el círculo casi un cuarto de siglo más tarde acogiendo el primer partido en competición continental del Granada CF.

Para entender las causas que motivaron dicha decisión hay que retroceder hasta los primeros días de enero de 1997. Las elecciones legislativas de 1996 habían dado la victoria al conservador Partido Democrático de Sali Berisha. Éste llevó a cabo un ambicioso, pero también dudoso, programa de expansión crediticia conocido como ‘esquema Ponzi’. Dos terceras partes de la población de Albania confió sus escasas propiedades a este plan gubernamental. Pero lo perdieron todo y, como resultado, la oposición y grupos civiles se revolvieron contra el Gobierno.

El escenario de guerra civil estaba sobre la mesa. Y en esas, el combinado nacional comandado por el albanés Astrif Hafizi tenía ante sí la difícil tarea de doblegar a Ucrania y Alemania para apurar las escasas opciones que tenía de acudir a su primera cita mundialista. Algo que no ha sucedido a fecha de hoy. Los balcánicos no habían comenzado con buen pie la fase de clasificación. Perdieron el primer choque frente a Portugal (0-3), no pasaron del empate a uno en casa frente a Armenia y en Irlanda del Norte volvieron a naufragar (2-0).

La inseguridad era palpable en todo el país, y con un ambiente así, la FIFA no podía arriesgarse a que pasase una desgracia. Así que el ente rector del fútbol mundial ofreció a los albaneses la posibilidad de trasladarse a Granada para recibir a Ucrania y Alemania. Tal y como relata la crónica que el malogrado Jesús Arias firmó aquellos días para ‘El País’, “el público, solidario, animó a los albaneses en sus primeros encuentros el sábado ante Ucrania como si se tratara de la Selección Española”. Si el texto habla en plural es porque la Selección Sub 21 también estableció su cuartel general en la provincia. En este caso, en Guadix. Los ucranianos vencieron por 3-0 a la Sub 21 albanesa y por 1-0 a la Absoluta.

Menos apoyo tuvieron cuando llegó el turno de jugar contra Alemania. Un equipo con más fama y mucha afición repartida por todo el mundo. Sobre todo por España. Y más concretamente por la Costa del Sol, en la que residen miles de alemanes. Una circunstancia que terminó de convencer al equipo de Gobierno, entonces encabezado por Gabriel Díaz Berbel, de albergar el envite en Los Cármenes.

“Para los jugadores que sí residen en el país, salir de él y encontrarse de pronto en Granada ha supuesto un choque. Muchos tal vez decidan no regresar al infierno”, narraba la información de ‘El País’, que incluso recogía el testimonio de Bledar Kola, titular con el combinado albanés pese a llevar cinco años jugando en Grecia: “Es lo mismo que nos sucedió a nosotros, a los profesionales, cuando salimos hace cinco o seis años”. Algunos no volvieron, aunque el precursor fue un jugador de la Selección de baloncesto unos años antes. En un partido del Preolímpico antes de Barcelona 92, uno de los jugadores nunca regresó a su país y desde entonces comenzó a trabajar en Sierra Nevada.

9.300 espectadores se dieron cita ante Ucrania en Los Cármenes, en un choque en el que se pudo ver, ni más ni menos, que a Andriy Shevchenko, el impresionante delantero de Dinamo de Kiev o Milan. En las filas alemanas, Oliver Bierhoff o Jürgen Klinsmann con unos 5.000 hinchas en las gradas. Alemania venció 2-3.

“Zeka Kresnic uno de los jugadores sub 21 de Albania, que también jugó contra Ucrania y Alemania en Guadix los últimos días, declaró que ocho componentes de la selección estudiaban pedir asilo político en España para no tener que regresar a su país. Mientras la mayoría de la selección absoluta no necesita hacerlo, porque juegan fuera de Albania, los jóvenes salieron del país para jugar en tierras granadinas y no querían volver”, relata la crónica de ‘El País’.

LAS FICHAS TÉCNICAS

ALBANIA 0-1 UCRANIA

Albania: Strakosha, Bellai (Shpuza, 83’), Dema (Haxhi, 46’), Daja, Kaçaj, Rudi Vata, Abazaj, Bozgo (Bushi, 79’), Fatmir Vata, Kola y Rraklli. Entrenador: Astrit Hafizi.

Ucrania: Suslov, Vashchuk, Golovko, Bezhenar, Starostyak, Mykhailenko (Kardash, 73’), Orbu (Skripnik, 46’), Kalitvintsev (Kriventsov, 87’), Rebrov, Kosovsky y Shevchenko. Entrenador: Jozsef Szabo.

Gol: 0-1 (40’) Rebrov.

Árbitro: John McDermott (irlandés). Amonestó a los ‘visitantes’ Vashchuk y Mykhailenko.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 9 de Clasificación Europea para el Mundial Francia 1998. Disputado el 29 de marzo de 1997 en el Nuevo Los Cármenes ante unos 9.300 espectadores.

ALBANIA 2-3 ALEMANIA

Albania: Strakosha, Shpuza (Bellai, 68’), Rudi Vata, Shulku, Kaçaj, Haxhi, Abazaj, Kola, Tare (Fatmir Vata, 73’), Bushi (Lamçe, 89’) y Rraklli. Entrenador: Astrit Hafizi.

Alemania: Köpke, Sammer, Kohler, Helmer, Reuter (Heinrich, 61’), Ziege, Eilts (Kirsten, 62’), Möller, Wosz, Klinsmann y Bierhoff. Entrenador: Berti Vogts.

Goles: 1-0 (62’) Kola. 1-1 (63’) Kirsten. 1-2 (80’) Kirsten. 1-3 (84’) Kirsten. 2-3 (92’) Kola.

Árbitro: Michel Piraux (belga). Sin tarjetas.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo 9 de Clasificación Europea para el Mundial Francia 1998. Disputado el 2 de abril de 1997 en el Nuevo Los Cármenes ante unos 5.000 espcetadores.