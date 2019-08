Seis de cada diez pueblos de Granada pierden población

La pérdida de población es uno de los temas que más preocupan en nuestro país en los últimos años. La ‘España vaciada’ está cada vez más presente pues son muchos los municipios que pierden población de manera considerable. Granada también vive esta situación, a pesar de que la población aumentó un 12,74% en la provincia entre 2000 y 2018. En seis de cada diez municipios el padrón ha retrocedido en ese periodo según los datos de las estadísticas del Padrón Continuo recabados y analizados por la Consultora Estratégica de Comunicación Stratego para la elaboración del informe ‘La población en España: evolución en el siglo XXI, situación actual y perspectivas de futuro’.

En Granada, 103 municipios en concreto han perdido población en los últimos años. El caso más destacado es el de Algarinejo, donde el padrón ha bajado un 50,83%. Es el pueblo de Andalucía en el que más ha disminuido la población. También ha perdido un buen número de habitantes el municipio de Murtas, donde el padrón ha descendido un 41,78%, y Arenas del Rey, con un descenso de un 40,47% en el padrón.

Por el contrario, Granada cuenta con 20 municipios en los que su población ha aumentado de manera espectacular, más de 50%, en los últimos años. Destaca especialmente Vegas del Genil, donde el padrón ha aumentado un 279,57% últimamente. También Las Gabias, con un aumento del 141,38% en el padrón, y Alhendín, donde la población ha subido un 117,05%.

La evolución demográfica en España en los últimos años avanza hacia la construcción de dos países cada vez más diferenciados: uno que se vacía poco a poco y otro que está cada día más poblado. Eso sucede también en la provincia de Granada, donde unos pueblos pierden población mientras en otros aumenta considerablemente, especialmente en los del Área Metropolitana.

En la provincia de Granada, a diferencia de muchas otras en España, la población joven es superior a la de la tercera edad. Un 20,3% de la población granadina tiene menos de 20 años, mientras que el 17,70% ha cumplido los 65 años. En Andalucía, el 21,21% de la población tiene menos de 20 años, y el 16,83% tiene más de 65, con lo que su población es algo más joven que la media nacional.

En la comunidad andaluza no hay ni un solo pueblo sin jóvenes por debajo de los 20 años, mientras que en España sí hay cada vez más municipios donde no vive un solo joven, un vacío generacional que hace mirar al futuro con preocupación. Así, en nuestro país hay actualmente 311 localidades sin vecinos jóvenes y hasta 1.108 municipios en los que no hay un solo niño de entre 0 y 4 años. Las provincias que tienen menos población juvenil son Zamora (13,03%), Ourense (13,29%), Lugo (13,48%), León (14,5%) y Asturias (14,65%). Por el contrario, las provincias con más jóvenes son Murcia (23,02%), Almería (22,37%), Sevilla (22,10%), Guadalajara (21,87%) y Cádiz (21,56%).