SEFIDE EDE obtiene la autorización del Banco de España para operar en la Union Europea

Recientemente, el Banco de España ha otorgado a SEFIDE EDE el pasaporte para desarrollar sus actividades en los 29 países comunitarios, hecho que ha sido también reflejado en el registro oficial de entidades de la European Banking Authority (EBA). Con ello, podrá ofrecer en todo el territorio de la unión económica europea sus servicios de emisión, distribución y reembolso de dinero electrónico, ejecución de domiciliaciones, de transacciones de pago y de transferencias de crédito; así como de emisión y adquisición de instrumentos y operaciones de pago, de iniciación de pagos y de información de cuentas.

De esta manera, SEFIDE, que fuera la primera entidad de dinero electrónico con capacidad para poder operar (desde 2013) en territorio nacional con cuentas bancarias embebidas en una aplicación móvil con la que se realizaron los primeros pagos en comercio físico, amplía su área de actividad para poder ofrecer además sus plataformas de Banking as a Service (BaaS), de Payment as a Service (PaaS) y de Regulatory as a Service (RaaS) a otras empresas no financieras para que puedan desarrollar sus propios servicios mediante soluciones “apificadas” que simplifican el proceso de integración, añaden una importante capa de seguridad frente al fraude y aportan una inmejorable experiencia de cliente.

Con este pasaporte, SEFIDE podrá ya ofrecer en todos los países de la comunidad europea su modelo de Open Banking que, hasta el momento, ha impulsado en España con el apoyo de socios estratégicos y con la visión de llegar a ser la primera entidad de dinero electrónico en lograr una transformación real del sector financiero, ayudando a la inclusión financiera de todos los segmentos de población y aportando soluciones de pago seguro para cualquier tipo de empresa y por cualquier canal (digital o físico), con las máximas garantías regulatorias.

Acerca de SEFIDE EDE

SEFIDE EDE, con sede central en Granada, es una entidad de dinero electrónico, con licencia bancaria (código entidad 6705) otorgada por el Banco de España en 2014, que está orientada a satisfacer las necesidades financieras de las personas y las empresas en el nuevo escenario global de economía digitalizada. Aúna el conocimiento tecnológico y financiero para desarrollar soluciones y servicios eficientes que generan oportunidades de negocio en la nueva realidad de los mercados. Además, tiene la capacidad operativa y la experiencia para liderar y habilitar proyectos de blockchain, pago electrónico, P2P economy, o retail entre otros, en el mercado español y europeo. Entre sus partners destacan Alipay, WeChat, NTT Data Corporation, Banco Inversis, ioBuilders, E&Y Spain, KIO Networks, Electronic ID, World Line y Apreblanc.