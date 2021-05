El sindicato CGT ha convocado una huelga de veinticuatro horas a todo el personal de la Junta de Andalucía, de los Ayuntamientos de la provincia, de la Administración General del Estado, la Diputación de Granada, la Universidad, Agencias Públicas, Empresas Públicas y todo el personal de las contratas y subcontratas de cualquiera de las administraciones, agencias o empresas públicas del territorio granadino. El lema escogido para esta huelga es ‘Por unos Servicios Públicos dignos y estables. Por lo público, por lo común. Quienes están se quedan’.

Para el sindicato CGT, apoyado en esta convocatoria por el SAT y la Marea Verde de educación en Granada, sobran los motivos, aunque han concretado tres grandes razones para secundar esta huelga en defensa de lo público: acabar con la precarización de las condiciones laborales en el empleo público, el abuso de la temporalidad y el fraude en la contratación, resolviendo la situación de cientos de interinos e indefinidos no fijos en Granada que están en esta situación con la consolidación en sus puestos de manera permanente, por otro lado la recuperación de las plazas de empleo público perdidas durante los últimos años y por último, como otro gran motivo del paro convocado, la recuperación de los Servicios Públicos privatizados y ampliación del ámbito de lo público. Para CGT, constituyen reivindicaciones en su línea sindical desde hace años, pero ha llegado el momento en que el sistema público no puede soportarlo más. Los gestores de lo público, los políticos, no han cumplido con sus obligaciones de preservar y ampliar la protección pública a la ciudadanía, según CGT, y parece que siguen mirando para otro lado, mientras todo se desmorona, y los más indecentes, en palabras del sindicato, se aprovechan privatizando aún más.

CGT exige una solución de permanencia para los interinos.

La esperada solución al abuso de la temporalidad y el fraude en la contratación que están exigiendo miles de interinos en toda Andalucía y el resto del país y que insta la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE, no están siendo atendidas por el Ministro del ramo, el señor Iceta, a tenor por la propuesta que se ha llevado a la Mesa General de negociación estatal, donde no se impide a futuro el abuso de la temporalidad ni el fraude, sino que se penaliza al trabajador que esté ocupando esas plazas, con el consiguiente doble castigo de precariedad y despido si se superan los tres años, han valorado desde la organización sindical.

Además, según informa CGT, la idea del ministerio de Iceta es que las miles de personas que llevan años en abuso de temporalidad y accedieron al empleo público con los procedimientos de igualdad, mérito y capacidad que impusieron las administraciones, es que vuelvan a pasar por otros procesos selectivos, contraviniendo las sentencias del TJUE que eliminaba expresamente esa posibilidad como sanción al abuso cometido por las administraciones.

Manifestación a las 11 de la mañana.

En esta jornada de huelga, CGT, junto al SAT y Marea Verde, han convocado una manifestación que partirá desde la Subdelegación del Gobierno a las once de la mañana y llegará a Reyes Católicos.

En definitiva, concluye CGT en su comunicado, sobran las razones para la huelga en las administraciones públicas en Andalucía. Consideran que es el momento adecuado, para exigir que los políticos valoren a las personas que trabajan en lo público, valoren los servicios que dependen de ellos y solucionen todos los problemas que existen a día de hoy. Por eso CGT movilizará a todo el personal público y de subcontratas hoy viernes 28 de mayo exigiendo servicios públicos dignos, estables y de calidad.