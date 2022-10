'Secaderos' inaugurará el Festival de Jóvenes Realizadores

El Ayuntamiento de Granada ha acogido este miércoles la presentación oficial de la 28 edición del Festival de Jóvenes Realizadores que arrancará el próximo 25 de octubre con la proyección de la película ‘Secaderos’. El alcalde, Francisco Cuenca, ha definido el evento como “el gran festival de Granada para el mundo” y ha destacado “su contribución a la proyección de esta ciudad en torno a la creación y al cine”.

Para el regidor, “el éxito y la consolidación de este festival lo demuestra el hecho de que se han presentado más de mil inscripciones de diez países, lo que indica que ahora mismo es uno de los festivales que más propuesta recibe". "Esto obliga a un enorme trabajo de selección, pero facilita la presencia de muchísimo talento emergente, un talento que vamos a disfrutar en Granada entre el 25 y el 30 de octubre cuando, además, la ciudad se llene de cine, de música, de actividad y de vida”, ha señalado el alcalde.

Rodada el pasado verano en la vega granadina, Secaderos inaugurará el festival tras su premiere mundial en el Festival de San Sebastián, donde la película dirigida por Rocío Mesa obtuvo el Premio Dunia Ayaso. Unidad y Armonía, que participan en la banda sonora, darán las notas de color con su pop psicodélico a un acto que tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el Teatro Isabel la Católica, según ha detallado Cuenca.

Durante una semana, el Teatro Isabel la Católica volverá a convertirse en un espacio abierto a la experimentación audiovisual. El miércoles 26, la electrónica más oscura llegará de la mano de Amonet -DJ residente de Industrial Copera-, que pondrá banda sonora en directo a Nosferatu en conmemoración del centenario de la obra maestra de Murnau. El jueves 27 de octubre será el turno de Lagartija Nick, que presentarán en Granada su concierto en homenaje a la Generación del 27, con visuales de Luis Buñuel y del cinemista granadino José Val del Omar, al que el festival rendirá un merecido tributo.

La vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Cultura y Memoria Histórica, Fátima Gómez, ha recordado que Jóvenes Realizadores “siempre ha sido una prioridad para la Diputación, que lo ha estado apoyando y co-organizando desde su primera edición en el año 1993”, y ha subrayado que la institución ha aumentado un 65% su aportación con respecto al año pasado.

Además, en esta edición, ha señalado, el Palacio de los Condes de Gabia, sede de la delegación de Cultura de la Diputación, acogerá “más actividades que en años anteriores”, tanto durante la semana del Festival como en los días previos y posteriores. “Se convertirá en la Casa del Cine, en un lugar donde la ciudadanía pueda descubrir el cine más reciente, esencia de este Festival que a pesar de su veteranía presenta una programación joven y renovada”, ha asegurado.

Así, el día 27 se estrenará en el Palacio el documental 'Val del Omar: Poeta Audiovisual', dirigido por Jesús Ponce. Una producción de Magnetika Films con la participación de Canal Sur, Diputación y del Archivo Val del Omar, que reivindica su figura a través de la mirada de numerosos artistas y expertos en su obra.

El viernes 28, el documental musical volverá a ser el protagonista de las sesiones especiales con la proyección de 'Keyboard Fantasies'. La película dirigida por la cineasta británica Posy Dixon, que visitará Granada para mantener un encuentro con el público, narra la historia de Beverly Glenn-Copeland, artista transgénero que fue redescubierto tras permanecer oculto durante décadas. Previamente una performance inmersiva inundará el escenario, combinando los sonidos etéreos y atmosféricos de Mssingno con los hipnóticos visuales de Natalia Stuyk.

El podcast llegará por primera vez al festival el sábado 29 con 'Las Hijas de Felipe', que grabarán un programa en directo tras el concierto de la artista vasca Verde Prato, con la que conversarán sobre su mundo litúrgico y la fuente de inspiración de sus letras. Un formato en auge al que la programación dedicará un espacio de formación y diálogo. Manuel Bartual impartirá una clase magistral en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, donde profundizará en el desarrollo de las ficciones sonoras Blum, Biotopía y Santuario.

Bartual participará también en una mesa redonda en La Madraza para debatir sobre la situación actual del sector. Lo hará acompañado de Uxue Peñagaricano, productora del podcast Val del Omar. Ondas de Fluencia, así como por Javier Morales, periodista de Ideal y del podcast Fuera del Radar. La mesa redonda estará moderada por la periodista y crítica de cine Andrea Morán, que ofrecerá una conferencia bajo la pregunta "¿puede un podcast ser cinematográfico?".

El podcast no es el único ámbito alejado del cine al que prestará interés la programación, también el literario con diversas presentaciones de libros y la celebración de la jornada 'Esto no es una poesía', realizada en colaboración con Granada Ciudad de Literatura UNESCO. La mañana del domingo 30 intervendrán la cineasta Virginia García del Pino y la poeta Rosa Berbel para reflexionar sobre distopías tras la proyección del cortometraje Las niñas siempre dicen la verdad. El festival llegará a su fin con Maestro espada, dúo formado por los hermanos Álex Juárez y Víctor Hernández que rescata canciones e instrumentos del folklore murciano, mezclados con bases electrónicas y sintetizadores. Su poderoso directo pondrá música al acto de clausura y entrega de premios.

La Competición Internacional presenta una selección de trece cortometrajes y un largometraje de diez países distintos, que cuenta con seis estrenos en España. Entre los que destaca Magnetic Fields, ópera prima de Yorgos Goussis, que ha sido seleccionada para representar a Grecia en los Oscar.

Los títulos a concurso, que se repartirán 3.000 euros en premios, son las producciones españolas Agrilogistics (Gerard Ortín Castellví, 2022), El día que volaron la montaña (Alba Bresolí Aliberch, 2022), Flor bajo el agua (Aitor Oñederra, 2021) y San Simón 62 (Irati Gorostidi y Mirari Echavarri, 2022). Por el Reino Unido concurren Man or Tree (Tom Hancock y Varum Raman, 2021), Night of the Living Dread (Ida Melum, 2021) y Haulout (Evgenia Arbugaeva y Maxim Arbugaev, 2022); títulos a los que se une Las criaturas que se derriten bajo el sol (Diego Céspedes, 2022, Chile, Francia).

Como estrenos en España concurren Garrano (David Doutel y Vasco Sá, 2022) de Portugal, Hablar de la selva sin usar las palabras serpiente y jaguar (Johanna Failer, 2022) de Alemania, Il faut regarder le feu ou brûler dedans (Caroline Poggi y Jonathan Vinel, 2022) por Francia, Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad (Lucila Mariani, 2022) de Argentina, Magnetic Fields (Yorgos Goussis, 2021) de Grecia y la brasileña Todos os rostos que amo se parecem (Davi Mello y Deborah Perrotta, 2021).

Promovida por Fundación AguaGranada, la Competición Aguaespejo invita a reflexionar sobre la relación de la imagen en movimiento con el agua y el medio ambiente.. Seis cortometrajes y un largometraje aspiran al Premio AguaGranada, valorado en 1.000 euros.

Con ‘Vibraciones’ la programación se abre en múltiples direcciones de la historia del cine y de la ciudad, recorriendo diferentes espacios de Granada. Contará con una muestra del cortometraje documental andaluz contemporáneo, un ciclo sobre cine y flamenco con motivo del Centenario del Concurso de Cante Jondo (en el que se estrenará Luna negra y se proyectarán restauraciones de películas de Musidora, Germaine Dulac o Val del Omar) y un ciclo de proyecciones instalativas en el Museo Cuevas del Sacromonte, entre otras actividades que acercarán el festival al barrio.

Habrá también extensiones en la provincia relacionadas con el Encuentro con Realizadoras, al que este año asistirán Carla Simón, Ana Pfaff y Meritxell Colell. Por último, el festival quiere rendir homenaje al cineasta francés Jean-Luc Godard, recientemente fallecido, con la proyección en Filmoteca de Andalucía de Banda aparte, una de las películas más icónicas de la Nouvelle Vague.

La vigésimo octava edición del Festival Jóvenes Realizadores está organizada por Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Delegación de Cultura y Memoria Histórica y Democrática y Fundación AguaGranada. Colaboran Hammam Al Ándalus, Seat Vigilsa, Universidad de Granada, La Madraza, Facultad de Comunicación y Documentación, Junta de Andalucía, Concejalía de Juventud, Granada Ciudad de Literatura UNESCO, Film in Granada, ESCAV, FILMIN, AAMMA, Alianza Francesa de Granada, Pipas Granaínas, Cervezas Alhambra, Mondo Sonoro, Restaurante Botánico y Orodeal.