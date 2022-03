Jorge Molina compareció en rueda de prensa para hablar de su renovación por el Granada CF hasta 2023. El delantero, que llegó al club en 2020 y que cumplirá 40 años este mes de abril, destacó lo "a gusto que estamos mi familia y yo aquí" como el motivo por el que seguirá vistiendo los colores rojiblancos, además del "cariño" que le han mostrado la afición y toda la gerencia.

El alicantino no quiso hablar de un futuro lejano, pues no cree que "merezca la pena mirar mucho más allá. Sé que el final está cerca". También quiso desmentir a quienes lo acusan de demasiado veterano. "La edad no la puedo quitar, pero la intentas compensar con el saber de la experiencia".

Sobre el campo, Molina intenta "disfrutar y saborear cada momento", aunque, eso sí, "ser útil al equipo". Su aportación no distará mucho de lo realizado durante toda su carrera. Preguntado por su mejor momento en el Granada, el atacante mencionó el partido de Europa League ante el Manchester United.

Respecto a los objetivos del equipo, el delantero estuvo seguro de que van a salvarse. Así, la victoria del pasado fin de semana en Mendizorroza fue muy importante. De este modo, "el triunfo y la forma en la que el equipo se repuso demuestra lo unidos que estamos".

A parte del jugador, también tuvo la palabra Pep Boada, director deportivo. Sobre Molina solo tuvo buenas palabras, agradeciendo su "disponibilidad" y afirmando que era una "renovación prioritaria, porque se lo ha ganado en el campo". También indicó que van a seguir con las renovaciones y que Rubén Torrecillas tiene "toda la confianza de la dirección deportiva".