Saúl Craviotto: “Cubillas es uno de los mejores lugares para practicar mi deporte”

Granada ha vivido una semana intensa e inolvidable con la celebración de la primera edición del Festival Play Granada, un evento que ha logrado situar a la ciudad como un referente nacional en la fusión de cultura, deporte y entretenimiento. Tras varios días repletos de actividades, talleres, charlas y exhibiciones, la organización puede presumir de un rotundo éxito de participación y calidad. Una apuesta innovadora de la que, ojalá pronto, podamos hablar de una segunda edición.

Entre los protagonistas que han engrandecido el Play Granada ha destacado la figura de Saúl Craviotto, uno de los deportistas españoles más laureados de la historia, que ha visitado la ciudad para recibir un homenaje especial y para compartir su experiencia en una entrevista exclusiva concedida a GranadaDigital.

Con seis medallas olímpicas colgadas del cuello, campeón del mundo y de Europa en numerosas ocasiones, y con una vida pública que trasciende más allá del deporte, Craviotto demuestra que su carrera no solo se mide en títulos, sino también en humanidad, esfuerzo y capacidad de superación. Durante la entrevista, el catalán nos habló de su presente y de su futuro, de sus proyectos personales y de cómo compagina su vida de deportista de élite con su faceta más íntima: la de padre y la de persona cercana y accesible.

A sus 40 años, Craviotto sigue manteniéndose en plena forma. “El secreto está en la constancia, en saber dosificar y escuchar al cuerpo”, confiesa. Aunque los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya asoman en el horizonte, el piragüista prefiere no marcarse metas tan a largo plazo. “No quiero obsesionarme. Ahora disfruto del día a día, de seguir entrenando, de seguir compitiendo cuando toca y de seguir aprendiendo. Ya veremos qué pasa en el futuro”, afirma con la serenidad de quien ha vivido todo tipo de batallas deportivas.

Una de las partes más emotivas de la conversación giró en torno a su entorno personal. Craviotto se muestra agradecido y orgulloso de las personas que le acompañan: su familia, sus amigos de siempre y su equipo profesional. “Tener gente buena cerca, que te apoye cuando todo va bien pero sobre todo cuando las cosas se complican, es clave. Sin ellos, no estaría donde estoy”, reconoció.

A la hora de gestionar una vida cargada de entrenamientos, compromisos deportivos y eventos públicos, el piragüista admite que el equilibrio es fundamental. “La clave está en la organización y en no perder de vista las prioridades. La familia es un pilar para mí, y siempre intento que el deporte no me aleje de los momentos importantes. Es difícil, pero se puede lograr si uno tiene claros sus valores”, explica.

Un homenaje cargado de emoción y raíces granadinas

Además, Saúl Craviotto quiso compartir un lazo muy especial que le une a la provincia de Granada: sus raíces familiares. “Mi abuelo era de Albuñol”, reveló con visible emoción. “Tuvo que emigrar en momentos difíciles, como tantos otros andaluces de su época, pero siempre llevó a su tierra en el corazón. Yo tuve la oportunidad de visitar Albuñol en uno de mis viajes por el sur, y fue muy bonito poder conocer el pueblo donde nació mi abuelo, incluso entrar en la casa donde se crió. Fue una experiencia muy especial que me hizo sentir aún más vinculado a Granada”, contó.

Cubillas: un paraíso para el deporte acuático, según Craviotto

En su visita a Granada, Craviotto no quiso perder la oportunidad de alabar el potencial de la provincia como escenario deportivo, en especial para disciplinas acuáticas. “Quiero destacar un lugar al que siempre que he acudido a entrenar, he disfrutado mucho: el embalse de Cubillas. Para quienes practicamos piragüismo o kayak, es un lugar espectacular. Uno de los mejores que conozco para entrenar. Tiene espacio, tiene buenas condiciones, y podría ser la cuna de una gran cantera”.

Animó además a los granadinos a acercarse a este paraje natural si les interesa iniciarse en deportes de agua. “No hace falta irse lejos. Aquí mismo, en Granada, hay un lugar fantástico para disfrutar, para entrenar y para formar deportistas que en unos años pueden estar representando a España en competiciones internacionales. Solo hace falta creer en ello y apostar fuerte”, concluyó.

El piragüismo español: mucho presente y un futuro prometedor

Preguntado por el futuro de su deporte, Craviotto se mostró optimista. “Hay una generación de jóvenes que viene pisando muy fuerte. Hay talento, hay ganas y hay un nivel de trabajo muy alto. Si siguen así, el piragüismo español seguirá dando muchas alegrías en los próximos años”, aseguró.

Un guiño especial a los opositores a Policía Nacional

Antes de terminar, el campeón olímpico quiso enviar un mensaje especial a todos aquellos que se están preparando para acceder al Cuerpo Nacional de Policía, institución a la que él mismo pertenece. “Ser opositor es una carrera de fondo, igual que en el deporte. Hay que ser constante, no perder la motivación y entrenar tanto el cuerpo como la mente. La recompensa, cuando llega, es enorme”, dijo, animando a todos los futuros agentes a mantener la disciplina y no rendirse ante las dificultades.

El paso de Saúl Craviotto por el Play Granada no solo ha dejado el eco de su impresionante palmarés, sino también el recuerdo de una persona humilde, cercana y comprometida. Un espejo en el que mirarse para todos aquellos jóvenes que sueñan con alcanzar grandes metas, dentro y fuera del deporte.

Con protagonistas así, y con iniciativas como la de este nuevo festival, Granada no solo celebra su presente, sino que empieza a construir un futuro donde la cultura, el deporte y el talento local brillan con luz propia.