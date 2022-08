Santa Fe apuesta por el centro para su feria de día

Santa Fe apueste este año por la feria de día con motivo de sus Fiestas de San Agustín con música en directo en pleno corazón del municipio, en el Paseo del Señor de la Salud, que ha sido el sitio elegido como nuevo enclave para disfrutar de estos días en el Centro.

El alcalde de Santa Fe, Manuel Gil, y el concejal de Fiestas, Carlos Marcos, han puesto el acento en la apuesta que hace el Ayuntamiento por este espacio, lugar donde ya se celebraban las fiestas antiguamente y que lo convierten en un espacio mucho más accesible para toda la población, además de contar con zonas de sombra natural para aliviar las altas temperaturas que se prevén durante las fiestas.

De este modo, la feria de medio día en el Paseo del Señor de la Salud contará con actuaciones en directo del viernes 26 al domingo 28 de agosto, con estilos variados que posibiliten disfrutar de la música en diversos ámbitos.

Ocurrirá por ejemplo el viernes de fiestas, en el que se celebrará la primera edición del 'Santa Fe-stival', una cita que pretende arraigarse con el paso de los años y en la que participan grupos de rock, jazz y blues.

Para ello se ha programado la actuación de los grupos 'Conny Resch. Me, Myself and my piano', 'La Blues Band de Granada', 'Tres Cuatreros' y 'Elegante y Embustero', que darán contenido con sus temas a la jornada desde las 13:00 hasta las 20:00 horas.

El sábado de fiestas se ha previsto la actuación del grupo granadino 'Con Dos Cajones', que amenizará el sábado de fiestas en el Centro con sus rumbas y sevillanas. También se ha organizado para este día un Tributo a Ketama protagonizado por la Familia Carmona.

El tercer día de Fiestas de San Agustín, el Paseo del Señor de la Salud acogerá la actuación de ‘Los Chanelos’, el ‘Sinestesia Covers’ y el grupo local ‘Baraka’, con el que pretenden amenizar con su flamenco pop y el mejor ambiente para la clausura de los días festivos en Santa Fe.

Además de estas actuaciones en el nuevo enclave en el Centro, en el Recinto Ferial la Caseta de Nuestra Señora del Rocío, que lleva más de 30 años acompañando a los santaferinos en su feria, permanecerá a disposición de los vecinos y visitantes desde el primer día de feria, tanto de día como de noche para ofrecer música en directo. No faltará un año más su tradicional paella gigante, prevista para el domingo de fiestas.

El concejal de Fiestas, Carlos Marcos, ha puesto el acento en este nuevo espacio para expandir la feria de medio día en Santa Fe, una “apuesta” del Ayuntamiento que surge por las necesidades de cubrir la ausencia de Romería, ante la imposibilidad de encontrar un enclave óptimo para su celebración.

Para ello, ha añadido, se ha contado con actuaciones variadas con grupos consolidados y apuesta por artistas locales, “lo que a buen seguro impulsará la presencia de un público muy diferente durante esos tres días".

El alcalde de Santa Fe, Manuel Gil, ha dicho que el Paseo del Señor de la Salud, es “más accesible” para todos los vecinos y visitantes que acuden a disfrutar de las fiestas, al tiempo que tiene su “encanto y melancolía” para los ciudadanos, pues es ahí donde antiguamente se celebraban las fiestas.

Gil se ha mostrado confiado en que esta propuesta de este año se prolongue con el paso de los años, pues considera que es “una apuesta muy interesante, con una buena cartelería de grupos musicales”.