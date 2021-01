Sanidad anuncia que el siguiente grupo vacunado serán los mayores de 80 años

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que el grupo de expertos que trabaja en el Plan de Vacunación contra el COVID-19 ha establecido que el siguiente grupo a vacunar serán los mayores de 80 años, tras haber recibido las dosis residentes de residencias, sanitarios y grandes dependientes.

Según ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este miércoles desde Sevilla de forma telemática, los demás grupos poblacionales de la fase 2, que está prevista hasta junio, se irán concretando en los próximos días.

Fuentes presentes en la reunión han informado a Europa Press de que la previsión es que a final de la primera fase, en marzo, el 80 por ciento de las personas de centros sociosanitarios estarán vacunadas con las 2 dosis.

En su intervención, Illa ha detallado que el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de

Vacunaciones, “está trabajando” en los siguientes grupos después de los mayores de 80 años.

De la misma forma, el ministro ha informado de que este comité de expertos también está analizando las vacunas que serán aprobadas próximamente en la Unión Europea, como la de AstraZeneca, para fijar sus especificaciones. Illa ha anunciado que mañana celebrarán una nueva reunión para “precisar más aspectos” de la estrategia.

Este miércoles, España ha superado el millón de vacunados de COVID-19. En concreto, ya hay 1.025.937 personas que han recibido alguna dosis, de las que 15.642 ya han sido inmunizadas con las dos requeridas. El Ministerio ya ha repartido un total de 1.346.100 dosis a las comunidades autónomas, de las que el 76,2 por ciento ya han sido administradas.

Illa espera que “a final de semana prácticamente todas estarán vacunadas”. Con los datos de este miércoles, se ha logrado una vacunación de 2,17 de cada 100 personas en España. El ministro ha destacado que, así, nuestro país se ha convertido en el “segundo de la Unión Europea y el séptimo del mundo” en porcentaje de vacunados. “No hacemos carreras, se trata de trabajar con eficiencia”, ha comentado al respecto.

Las vacunas empiezan a tener efecto en las residencias

Con estos datos, el ministro ha apuntado que “empieza ya a notarse” en las residencias el efecto de las dosis administrados. “Lo cual era lo esperado, pero es un motivo de satisfacción. Hay un descenso en el número de casos que se aprecia en residencias de mayores”, ha celebrado.

Illa ha reiterado su confianza en que se cumpla el objetivo de llegar a junio con el 70 por ciento de la población española vacunada. “Los datos de vacunación van a un ritmo ya óptimo. Los objetivos se van a cumplir porque se está haciendo un buen trabajo en las comunidades autónoma”, ha resaltado.

De esta forma, ha rechazado que la anunciada reducción de dosis entregadas por Pfizer y BioNTech vaya a tener un gran impacto en la vacunación. “Aquí el cuello de botella es las dosis que recibimos. Todos queremos más dosis pero que el árbol no nos impida ver el bosque: estamos recibiendo vacunas”, ha insistido.

En este sentido, ha indicado que “no pasa nada” si la segunda dosis de la vacuna se administra con “un poco de retraso”. Las especificaciones técnicas de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech señalan que la segunda dosis se puede administrar entre los días 21 y 42 días.

“Pensamos que no habrá problema para administra la segunda dosis a quien lo requiera. Somos afortunados en Europa de ir recibiendo dosis, aunque no todas las que deseamos, pero no hemos de olvidar que estamos en una pandemia mundial y hay que tener un esfuerzo de solidaridad”, ha añadido al respecto.