Sánchez no descarta ninguna hipótesis sobre las causas del apagón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido la incidencia eléctrica que ha afectado este lunes a la Península Ibérica como "una fuerte oscilación en términos técnicos del sistema eléctrico europeo" y ha admitido que no se descarta "ninguna hipótesis" sobre las causas que han motivado este apagón, pero en todo caso ha pedido no especular porque no hay ningún dato concluyente y no hacerse eco de bulos.

"Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis", ha asegurado durante una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que ha convocado para analizar la situación provocada por el apagón.

El presidente ha detallado que esa "fuerte oscilación" en el sistema eléctrico europeo ha desencadenado una "interrupción generalizada del suministro en toda la Península Ibérica" y en algunas zonas del sur de Francia y que "instantes después", Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se denomina "crisis de electricidad".

Respecto a las causas, el jefe del Ejecutivo ha reconocido que aún no hay "información concluyente" sobre los motivos del corte de suministro, por lo que ha pedido a la ciudadanía que "se informe por los canales oficiales" como, según ha recordado, se ha hecho en otras crisis.

Devolver la electricidad a los hogares

Y, sin descartar ninguna hipótesis, ha subrayado que lo prioritario es centrarse en lo más importante, "devolver la electricidad" a los hogares. "España cuenta con planes de reposición definidos para afrontar este escenario", ha destacado, incidiendo en que los ciudadanos no deben "hacer caso a informaciones de dudosa procedencia".

"Sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos y no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia", ha insistido el presidente del Gobierno.