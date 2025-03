Samsung presenta un videojuego con IA para prevenir el Alzheimer

El proyecto en colaboración con Samsung Iberia, la Universidad de Vigo, el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, entre muchas otras entidades, por fin ha sido presentado y se trata del videojuego 'The Mind Guardian'. Esta nueva aplicación gamificada cuenta con la asistencia de inteligencia artificial para poder ejercer una prueba de autoevaluación de la memoria para el cribado a gran escala de signos de deterioro cognitivo, un síntoma común en las fases tempranas de enfermedades como el Alzheimer, enfermedad que ya solo en España alcanza a afectar a 800.000 personas.

El videojuego presenta una precisión del 97% y es presentado como una herramienta autoadministrable, gratuita y accesible al encontrarse disponible para su descarga tanto en Galaxy Store como en Play Store y ser compatible para Tablets Android. La aplicación se dirige a un público senior, superior a los 55 años, sin síntomas evidentes de deterioro cognitivo. Enfocándose en la detección temprana y tras una sesión de unos 45 minutos, 'The Mind Guardian' ofrece a los usuarios una solución sencilla y de acceso universal para identificar posibles signos de deterioro cognitivo,

¿Por qué resulta importante?

El gran valor videojuego 'The Mind Guardian' radica en la capacidad de detectar de manera precoz los primeros signos de deterioro cognitivo, lo que puede contribuir a aumentar la calidad de vida hasta en 10 años y reducir los efectos de las demencias hasta en un 40%. Por esa razón, la Sociedad Española de Neurología considera que la detección precoz es un elemento clave en el abordaje de la enfermedad de Alzheimer. Pero, según datos de esta sociedad científica, en alrededor del 50% de los casos no se diagnostica el Alzheimer hasta que el paciente ha desarrollado una fase moderada de la enfermedad y entre el 30 y el 50% de las personas que padecen algún tipo de demencia no se llega a obtener un diagnóstico preciso.

Según estimaciones internas basadas en un estudio encargado a Ipsos España, se calcula que esta tecnología de autoevaluación podría beneficiar a aproximadamente 2,5 millones de personas. Su diseño reúne todas las pruebas en una única experiencia, con una interfaz intuitiva y accesible, lo que facilita su uso para cualquier persona a partir de los 55 años.

¿En qué consiste el videojuego 'The Mind Guardian'?

Para el análisis, el usuario debe realizar una sesión de juego dividida entres partes:

-Memoria episódica: el usuario recorre una pequeña ciudad, observando listas de elementos. Posteriormente, deberá identificarlos en recorridos activos por la ciudad.

-Memoria procedimental: prueba de agilidad y coordinación en la que el usuario sigue con el dedo un círculo en movimiento, que gira a distintas velocidades y direcciones.

-Memoria semántica: se presentan tres imágenes relacionadas entre sí, de las cuales solo una es la opción correcta en términos de asociación semántica.