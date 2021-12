Salud espera que los más de 625.000 menores de once a cinco años estén vacunados antes de final de enero

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha manifestado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que el objetivo es que los 625.576 menores de once a cinco años que hay en la comunidad estén vacunados contra el coronavirus, a través de la dosis pediátricas de Pfizer, antes de que finalice el mes de enero.

Ha indicado que este miércoles se ha abierto la vacunación para menores de once, diez y nueve años y para niños con patologías graves y que ya se han producido más de 84.000 peticiones de cita por parte de los padres.

Así lo ha manifestado Aguirre durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, donde ha puesto el acento en que el grupo de edad con mayor tasa de incidencia del coronavirus en esta sexta ola de la pandemia es precisamente el de cinco a once años, seguido del de 30 a 40 años.

Aguirre ha señalado que la actitud de los padres ante la vacunación de sus hijos está siendo "muy positiva". Ha recordado que la vacuna se administra en los centros de salud con carácter general,

aunque en las zonas rurales se intentarán optimizar los recursos de los centros educativos.

Ha recordado que a Andalucía llegará el 22% de todas las vacunas pediátricas que se repartan en España, de las que ya se han recibido 260.000 dosis, mientras que en enero llegarán otras 400.000, con una remesa inicial de 130.000 en la primera semana.

El consejero ha insistido en hacer un llamamiento a todos los andaluces que no se han vacunado a que lo hagan porque es la mejor decisión pasa salvar sus vidas y ayudar a la sociedad a vencer entre todos esta pandemia.

Ha insistido en expresar su preocupación por la evolución de la cepa Ómicron, que es mucho mas contagiosa, aunque la esperanza es que sea bastante "menos virulenta".

El PSOE: cierre de los centros de salud en Navidad por las tardes

En los turnos de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PSOE Javier Carnero ha sostenido que la sexta ola del Covid "les pilla con un sistema sanitario en cuadro" y ha apelado a "la importancia de poseer recursos humanos" para contrarrestar "unos servicios infradotados, temerarios para la salud pública de los ciudadanos".

Carnero ha señalado que "los centros de salud estarán cerrados por las tardes en Navidad en plena pandemia", por lo que ha esgrimido que "ahora es cuando más se echan en falta los 8.000 profesionales despedidos".

La diputada del PP Beatriz Jurado ha señalado que "no es un Gobierno que abra hospitales privados, abrimos hospitales públicos" y ha apelado a que después de "más de 11000 fallecidos en Andalucía el Covid tiene un impacto que no podemos calibrar en el ámbito sanitario", así como ha lamentado "los réditos electoralistas". "Han quebrado la sanidad cuando gobernaban y no han permitido su recuperación en la oposición", ha afirmado sobre el PSOE.

El parlamentario de Cs Emiliano Pozuelo ha sostenido que Andalucía con "la vacunación vuelve a ser de nuevo referente", de manera que ha felicitado al consejero de Salud por el hecho de que el anuncio de la exigencia del pasaporte Covid ha motivado que "los rezagados vayan y se vacunen" y por el hecho de que este miércoles haya arrancado la vacunación contra el Covid para la franja de edad entre 11 y 9 años.

La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía Inmaculada Nieto, quien ha arrancado su intervención dirigiéndose a Vox para afirmar que "no digan a la sociedad que no se vacune porque es una temeridad", se ha lamentado de que a la población en relación con la vacunación ante la gripe se les esté diciendo en los centros de salud que "vaya usted a la farmacia, la compra y yo se la pongo", de lo que ha colegido que "no ha habido una planificación debida para todas las personas que la requieren".

La diputada de Vox María José Piñero ha argumentado que "Vox no se equivoca al recurrir el pasaporte Covid", así como que "la resistencia de Vox es fundamental para que no hagan los que le venga en ganas". Piñero ha instado a que "los gobiernos deben garantizar el acceso a las vacunas a toda la población y respetar la decisión propia de vacunarse o no", así como ha argumentado que "presentar este pasaporte no está impidiendo que se transmita el virus".