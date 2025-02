'Salud a todo Twitch' prosigue con su enfoque cinéfilo para tratar el Alzheimer

Los Premios Goya siguen siendo los protagonistas de 'Salud a todo Twitch' A falta de unos pocos días para que estos galardones lleguen a Granada, Joan Carles March volverá a darle un toque cinéfilo a su programa de este miércoles para hablar sobre el Alzheimer, un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas.

Para este programa, el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública contará con la colaboración de David Ezpeleta, neurólogo y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología; ⁠Eva Cuartero, jefa de servicio del Área de Gestión Sanitaria Sevilla Sur y directora del plan andaluz de Alzheimer; Cristóbal Carnero, neurólogo y autor de instrumentos diagnósticos como el Eurotest y el Fototest y de la validación española de algunos de los instrumentos internacionales más usados, como escala ROSA, AD8 o Mini-Cog; Angela Garcia Cañete, presidenta de la Confederación Alzheimer de Andalucía (Confeafa); ⁠Ángela Ollero, neuróloga y miembro de la junta directiva de la Sociedad Andaluza de Neurología; Roberto Suárez, neuropsicólogo, director centro residencial y coordinador Federacionnde Cádiz de Alzheimer y Sonia García Navarro, enfermera gestora de casos.

La enfermedad de Alzheimer es responsable de entre un 60 y un 80% de los casos de demencia, un trastorno que afecta a 800.000 personas en España y que serán dos millones en 2025 si no se altera la evolución de la enfermedad. "La edad es el principal factor de riesgo no modificable para tener Alzheimer. No obstante, no es una consecuencia inevitable de envejecer. También es importante saber que no se trata de una enfermedad hereditaria y que solo en el 1 % de los casos se puede atribuir directamente a la genética", señala el conductor del programa.

Para darle el toque de cine, Joan Carles March proyectará durante el programa los tráilers de algunas películas que hablan sobre esta dura enfermedad como pueden ser 'Los acordes de la memoria', 'Arrugas', 'El hijo de la novia', 'Y tu quién eres?' o 'Mientras seas tu'. El programa arrancará a las 20:00 horas y podrá seguirse en directo a través de Facebook Live, Twitch, Youtube y la web de GranadaDigital.