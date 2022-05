Salud a Todo Twitch hablará este miércoles sobre 'Las enfermeras que necesitamos'

Debate, experiencia y datos se juntarán este miércoles en Salud a Todo Twitch para hablar sobre enfermería. El contenido, coordinado por Joan Carles March, contará con una veintena de participantes para hablar sobre las necesidades que tienen los profesionales, algo que repercute de forma directa en su asistencia a la ciudadanía.

El programa arrancará con Patricia Gómez, consejera de salud de Baleares, y María Antonia Font, directora de salud pública. Posteriormente, Joan Carles charlará con José Miguel Morales, investigador y catedrático de la Universidad de Málaga. Este hombre sostiene que la falta de enfermeros dispara la mortalidad. Hay datos que señalan que España tiene un déficit de unas 145.000 enfermeros. Este tipo de afirmaciones estarán este miércoles sobre la mesa de Salud a Todo Twitch.

El primer gran espacio de debate llegará con Rosa María Alberdi, docente de enfermería y fisioterapia, Carmen Ferrer, exgerente de hospital, Zulema Gancedo, exdirectora de enfermería del hospital de Valdecilla en Santander, Adelaida Zabalegui, responsable de Nursing now España, y Elena González, profesora de la EASP.

Aportarán también su grano de arena Joan Pons, director de enfermería en Reino Unido, Paula Salamanca, directora de enfermería en Extremadura, Soledad Gallardo, gerente del Hospital Inca en Baleares. Los enfermeros Pablo Sánchez, Jordi Mitjà y Jesús del Río coincidirán para sumar su experiencia. José Sánchez, secretario general de Satse Andalucía, Felisa Gálvez, presidenta de Asanec, Nieves Lafuente, responsable de cuidados del sistema sanitario público de Andalucía, y Jacinto Escobar, Presidente del Colegio de Enfermería de Granada, formarán también parte de uno de los bloques del programa.

Salud a Todo Twitch siempre tiene un hueco para disfrutar de la literatura. Jorge Prieto y Alberto Luque, enfermeros de Emergencias y autores de 'Llegar a tiempo' y 'Batallas de una ambulancia' respectivamente. El broche de oro lo pondrá Azucena Santillán, incluida en 2020 en la lista de las 100+ outstanding Nurses and Midwives Leaders, iniciativa de la fundación Women in Global Health en colaboración con la OMS, el CIE y Nursing Now.