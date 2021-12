'Salud a Todo Twitch' analiza la situación pandémica previa a la Navidad

'Salud a Todo Twitch' ha regresado después del puente de la Constitución y la Inmaculada para analizar la situación de la pandemia en España en la previa a las fechas navideñas. Joan Carles March ha estado acompañado de numerosos expertos que han aportado su punto y han debatido con bastante fervor de temas como la vacunación, la variante Ómicron o la implementación del pasaporte Covid. El directo se puede volver a ver en el Canal de Twitch de GranadaDigital, Facebook y YouTube.

El director del programa, Joan Carles March, ha valorado positivamente la marcha del programa y ha agradecido a todos los participantes su tiempo para aportar interés y un punto de vista empírico a los asuntos analizados.

Declaraciones de Joan Carles March

Tener expertos que saben y que conocen, que contrastan y que valoran lo que dicen unos y otros es un aspecto muy importante a valorar en una pandemia que a día de hoy que seguimos aumentando el número de contagios necesitamos decir alto y claro. Necesitamos VMV, ventilación, mascarilla y vacunación. Y que en la vacunación es necesario incrementarla en poblaciones no vacunadas y en las de más de 60 años en su tercera dosis. Que es necesario insistir en el teletrabajo. Que además medidas como el pasaporte Covid ayudarán. Que poner medidores de CO2 es una media imprescindible. Y que es necesario mapear los no vacunados para saber mejor cómo actuar. Todo ello y más es lo que debemos seguir haciendo para conseguir controlar la pandemia. Y más cuando viene una nueva variante fruto de no tener un visión global de la gestión de la vacunación (solo lo hemos sabido hacer a nivel europeo).