'Salud a todo Twitch' tratará este miércoles las hepatitis víricas

'Salud a todo Twitch' tratará este miércoles sobre las hepatitis víricas. El programa conducido por Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, abordará estas enfermedades infecciosas con la intervención de tres especialistas. El programa se emitirá en directo a través de los canales de GranadaDigital en Twitch, Facebook y YouTube a partir de las 20:00 horas.

Manuel Romero, jefe del servicio de digestivo del Hospital Virgen del Rocío, profesor de la Universidad de Sevilla y hasta 2025 presidente de la AEH (estudios del hígado) será uno de los especialistas que participe en 'Salud a todo Twitch' este miércoles. También Eva P. Bech, presidenta de la Asociación Española de Pacientes con Hepatitis y Trasplantados, y Moisés Diago, profesor honorario de la Universidad de Valencia e investigador emérito del Hospital General de Valencia, además de experto en hepatitis víricas.

España avanza hacia la eliminación de la hepatitis C como problema de salud pública y este asunto será abordado en 'Salud a todo Twitch'. Desde la aprobación de los tratamientos antivirales de acción directa (AAD) en 2015 han sido tratados más de 167.000 pacientes, con una efectividad terapéutica del 95%. Un estudio reciente, publicado en la revista Lancet Regional Health Europe, revela que la prevalencia global del virus de la hepatitis C en España ha disminuido hasta el 0,15% en 2022. Esto se traduce en aproximadamente 57.587 personas con infección activa, de las cuales se estima que un 29% aún no están diagnosticadas. El éxito en la reducción de la prevalencia del VHC se atribuye en gran medida al acceso a tratamientos antivirales de acción directa (AAD). Desde 2015, más de 167.000 pacientes en España han recibido estos tratamientos, con una efectividad terapéutica del 94,73%.

El Ministerio de Sanidad continúa trabajando en la detección precoz y el acceso equitativo a la prevención y el tratamiento del VHC. La Guía de cribado de la infección por el VHC, aprobada en 2020 y revisada en 2022, proporciona un marco integral para el diagnóstico y tratamiento, con especial atención a las personas con riesgo de infección. Según el informe mundial sobre las hepatitis de 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de vidas que se pierden a causa de las hepatitis víricas va en aumento. La enfermedad es la segunda causa infecciosa de muerte en el mundo, con 1,3 millones de fallecimientos al año

También se hablará en 'Salud a todo Twitch' de la hepatitis A, la B, la Delta y la E. España se enfrenta al mayor incremento de casos de hepatitis A en casi una década, con cerca de un millar de diagnósticos desde enero, lo que ha llevado al Ministerio de Sanidad a activar junto a las comunidades medidas de prevención —campañas dirigidas a los grupos más afectados, vacunación de los colectivos de riesgo, etc — y alertar al Centro Europeo para el Control de Enfermedades.

Los nuevos datos de 187 países muestran que el número estimado de muertes por hepatitis víricas aumentó de 1,1 millones en 2019 a 1,3 millones en 2022. De estas, el 83% fueron causadas por la hepatitis B, y el 17% por la hepatitis C. Cada día mueren 3.500 personas en todo el mundo debido a las hepatitis B y C.

A finales de 2022, en todas las regiones solo el 13% de las personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B habían sido diagnosticadas y aproximadamente el 3% - 7 millones - habían recibido tratamiento antivírico.