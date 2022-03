'Salud a Todo Twitch' analiza la situación humanitaria en Ucrania

‘Salud a todo Twitch’ ha abordado este miércoles la situación humanitaria en Ucrania. El programa, presentado por Joan Carles March, ha contado con la participación del periodista granadino Enrique Rodríguez Abuín, que ha contado su experiencia en la frontera con Polonia; el epidemiólogo Óscar Zurriaga; el catedrático de salud pública de la Universidad de Valencia José María Martín Romero; la activista humanitaria Rosa María Orriols; la ucraniana residente en Granada Oksana Komisarchuk; los psicólogos Miguel Guerrero y María Paz García Vera; el médico y vocal de Médicos del Mundo Boris García; la consejera de Bienestar Social de Baleares, Fina Santiago; el alcalde de Granada, Paco Cuenca; los médicos Blanca Valls y Adrián Card, que han trabajado con refugiados, y Borja González, profesional del SAMUR que se encuentra en la frontera de Ucrania con Rumanía. El contenido del programa puede volver a verse en el canal de YouTube de Granada Digital, en Facebook y en el Twitch de GranadaDigital.

El periodista Enrique Rodríguez Abuín ha comentado desde el aeropuerto en el que iba a coger un avión de regreso a España lo que ha visto durante los tres días que ha estado en la frontera de Polonia con Ucrania. “He visto un pabellón con dos mil personas, donde no dejaban de llegar personas” y ha resaltado que el idioma era “un problema para comunicarse”. Enrique ha explicado que muchas mujeres, niños y adolescentes han cruzado la frontera y que la gente llega “hundida”. “Los noto desorientados, están en un país nuevo, con un idioma que no controlan porque no todo el mundo habla inglés a la perfección. Hay gente dispuesta a acogerlos en Polonia, pero si son familias de 15, prefieren estar juntos en pabellones. O tienen pensado irse a otros países”, ha señalado.

En el espacio presentado por Joan Carles March han charlado después Óscar Zurriaga, epidemiólogo y vicepresidente de la SEE, y José María Martín Moreno, catedrático de salud pública de la Universidad de Valencia y miembro de la junta directiva de ASPHER. Zurriaga ha tratado los efectos que tiene sobre la salud una guerra. El epidemiólogo ha señalado que para los niños el desplazamiento trunca su vida, que hasta ahora había sido normal, supone “un estrés” y es algo que va a “marcar el futuro de esa generación”. “Vamos a ver una generación de ucranianos muy afectada. Esto tendrá consecuencias en la reconstrucción del país. Este problema de salud mental va a ser muy importante”, ha indicado. También ha tratado el corte de electricidad en Chernóbil y las consecuencias que podría tener que en la central nuclear esté su personal allí retenido y no haya rotación de personal.

Martín Moreno, por su parte, ha explicado que hay que estar “preparados para todo, incluso para lo peor” y que con la carta que han elaborado hacen un “llamamiento hacia la paz, el cumplimiento de los servicios de salud y que se dé salida a las personas que son civiles y no tienen que ver con el conflicto, que son víctimas”. “Estamos proponiendo manejar esta situación con la pandemia del Covid, que no ha desaparecido”, ha recordado.

Rosa María Orriols, activista humanitaria, asesora OMS global, ha desvelado a Joan Carles March que están preparando un viaje con varias ONG y una entidad bancaria para enviar 15 autobuses con material a la frontera y que van a volver llenos de ucranianos, que vendrán a un campo de refugiados y a los que luego hay que ayudar “todo lo posible a integrarse”. “Llevamos material médico y varias ong han recogido ropa, además de comida no perecedera. Es un viaje de dos días de ida y dos de vuelta. Vamos a la frontera ya con todo coordinado desde Polonia. Nos estarán esperando allí. En cada autobús irá un equipo sanitario. Lo cuento en exclusiva. Si queréis acoger, el Ministerio tiene una lista en la que os podéis apuntar y también en voluntarios de CaixaBank”, ha comentado.

Después, Joan Carles March ha charlado en ‘Salud a Todo Twitch’ con Oksana Komisarchuk, una mujer ucraniana que vive en Granada desde hace 20 años. Ella ha contado que lo está pasando “fatal”. “Están matando a mi gente y destruyendo. Lo peor es los niños pequeños que tienen que soportar esto y es un trauma para toda la vida. Es una tragedia”, ha señalado. Oksana ha contado su labor de recogida de productos para ayudar a su país en la iglesia Santo Ángel Custodio de Granada. “Es alucinante, los granadinos se han volcado de una forma… Me llaman personas que conocía desde hace tiempo, con las que no he hablado hace tiempo y ahora me han llamado. Muchas gracias, de corazón. En la iglesia hay hasta colas. Esto va para largo, ahora hay que ayudar a las personas que llegan aquí”, ha apuntado.

El programa ha continuado con la participación de Miguel Guerrero, psicológo experto en suicidio, que ha escrito sobre la guerra. “Cuanto más tiempo dure este conflicto, mayor va a ser la afectación de la salud mental. El suicidio provoca más muertes que los conflictos bélicos. La guerra es un factor de riesgo”, ha asegurado. Guerrero ha explicado que hay “un impacto emocional muy duro” y que se incrementa “la depresión, la ansiedad, el insomnio, el consumo de alcohol y de drogas”. “Al vivir experiencias traumáticas, las personas adquieren una capacidad mayor de utoinflingirse un daño mortal. Los refugiados piensan en el suicidio como salida a la situación”, ha comentado, pues cree que “hay personas que cuando acabe el conflicto van a perder su vivienda, su negocio y esto aumenta la conducta suicida”.

“El daño moral también, la humillación, esa pérdida de libertad…Esto va a amenazar la resiliencia ucraniana. Hay que poner en marcha toda la protección posible para evitarlo”, ha destacado también Guerrero, quien ha recordado que el riesgo de suicidio también aumenta entre los combatientes, ya que muchos no caen en combate, sino porque deciden quitarse la vida. Por otro lado, ha explicado que los programas humanitarios “están siendo claves” y que una vez que se tenga que integrar a los refugiados en la sociedad para que reconstruyan su vida es muy importante ayudarles para que estas personas “pueden superar este conflicto mucho mejor” y puedan “amortiguar el daño psicológico”.

María Paz García Vera, psicóloga clínica, catedrática de Psicología Clínica del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense, ha comentado que los ucranianos se enfrentan a “grandes pérdidas”, no solo de sus casas, si no de sus seres queridos y que eso rompe con la seguridad que tenían y “esa falta de control” hace que pierdan “la confianza en las personas”. “Hay una amenaza hacia tu vida, hacia lo que tienes. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con esa tristeza… Esto suele provocar en ocasiones un trastorno como es el estrés post-traumático”, ha añadido.

Boris García, médico y vocal de Médicos del Mundo sobre acción humanitaria, ha contado que la labor en Ucrania la llevan desarrollando desde hace siete años. “Hacíamos un refuerzo del sistema sanitario en la zona más al este. Teníamos unidades móviles para atención a personas mayores, mujeres y salud mental. Era una zona comprometida por la situación geopolítica”, ha señalado. Ahora ha explicado que atienden en la zona del oeste de Ucrania, por donde distribuyeron material de urgencia en los hospitales. “La situación es complicada en tema de seguridad. Es importante tratar de acoger a las personas que están saliendo de Ucrania. En salud mental, no solo la salud vital, las secuelas que eso va a dejar en la población son importantes. Hay muchos focos que tratar y en muchas situaciones se puede actuar”, ha apuntado.

También ha participado en ‘Salud a todo Twitch’ Fina Santiago, consejera de Bienestar Social de Baleares, donde ya han acogido a refugiados ucranianos. Santiago ha resaltado que prestarán la ayuda humanitaria que sea necesaria y que esta guerra es “inaceptable en el siglo XXI”. “Podemos estar orgullosos de lo que está haciendo Europa, sin matices y como bloque. Como ciudadanos europeos, tenemos que reivindicar la reconstrucción de Ucrania”, ha destacado.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha charlado también con Joan Carles March para hablar de la labor del Ayuntamiento de Granada para ayudar al pueblo ucraniano. Cuenca ha señalado que el consistorio pone sus recursos a disposición y un grupo de voluntarios de Protección Civil pone en marcha una operativa. El alcalde ha resaltado que desde el Ayuntamiento ayudan a la gente que llega sin papeles a tramitarlos y que están en contacto con la comunidad autónoma y con el estado para que les doten de recursos para estancias y pisos para que los refugiados puedan quedarse a vivir. “También una idea planteada es ponernos en contacto con pymes que puedan demandar mano de obra. Estas personas se van a quedar tiempo y necesitan un puesto de trabajo”, ha indicado.

Dos médicos de familia que han trabajado con refugiados en diferentes sitios como Grecia y Canarias, Blanca Valls y Adrián Card, también han contado la labor humanitaria que han desarrollado con ellos. Y, por último, Borja González, profesional del Samur en el sur de Rumanía, en la frontera con Ucrania, ha contado el trabajo que desarrolla junto a su equipo formado por siete personas más. Muchos de los ucranianos que salen del país lo hacen “andando”, “van muy estresados” y no quieren ni que les presten ayuda, “quieren salir cuanto antes”. “El Gobierno rumano ha puesto efectivos que les van explicando. El Gobierno está siendo laxo con quien no lleva pasaporte, les ayudan en todo. Hay ONG que les dan comida y ropa. Se les mete en una barcaza que esta calefactada. Se les facilita mucho el tránsito”, ha contado Borja González, quien ha señalado también que muchos ucranianos quieren quedarse en Rumanía porque “está cerca para poder regresar y es más asequible para seguir viviendo un tiempo con sus ahorros”.