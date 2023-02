‘Salud a todo Twitch’ profundiza en la alimentación saludable y su importancia para prevenir enfermedades

‘Salud a todo Twitch’ ha tratado este miércoles sobre la alimentación saludable y la importancia que tiene para prevenir enfermedades. El programa emitido en el canal de Twitch de GranadaDigital y presentado por Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha contado con la participación del nutricionista Julio Basulto, la médica de familia Violeta Ramírez y la investigadora Esther Molina. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en YouTube y en el Facebook y en el canal de Twitch de GranadaDigital.

El prestigioso dietista y nutricionista Julio Basulto, profesor en el Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar de la Universidad de Vic, miembro del Grupo de Nutrición y Alimentación semFYC y colaborador en Radio Nacional de España y El País, ha resaltado durante su charla la importancia de “pensar lo que comemos” para así “dejar de comer tan mal”. El nutricionista ha comentado que en las consultas dietéticas, cuando se pregunta si un alimento es sano o no, la gente lo diferencia bien, ya que “la población ya es bastante consciente”. Sin embargo, ha indicado que los colectivos desfavorecidos “son más proclives a comer mal, no porque no tengan conocimientos, sino porque no tienen tiempo ni dinero”. “Hoy por un euro puedes comprar un montón de bollería, mientras que unos calabacines cuestan cuatro euros. Hay que frenar las desigualdades”, ha señalado.

Julio Basulto, autor de libros como ‘Mamá come sano’ o ‘Se me hace bola’, ha comentado también que a nivel individual, debemos pensar si lo que tenemos delante es bueno para la salud a largo plazo. “Tengo que cuidar mi salud para ser independiente y que no tengan que cuidarme los demás. Si yo pienso en lo que como, estoy pensando en mi salud”, ha subrayado. También ha hecho hincapié en que el consumo de alcohol “cuanto menos, mejor” y en que hay que tener “una dieta basada en alimentos no procesados”.

Basulto ha resaltado que la obesidad es “una pandemia” y que “sus consecuencias son arrolladoras”. “Nuestros hijos vivirán menos a causa de la obesidad. Es multifactorial. Es muy difícil hacer ejercicio y comer bien porque es más caro. Tenemos que ser empáticos, no culpabilizar. Nadie elige tener obesidad. Y como profesional hay que dar ayuda para que una persona tenga mejor salud”, ha apuntado. Cuestionado por el cambio de hábitos en España que ha generado más obesidad, Basulto ha dicho que no sabría ponerle fecha exacta, pero que cree que fue en los años 80, pues recuerda que cuando era él pequeño “no comía tanta bollería”. Ahora, según ha señalado Basulto, el principal problema son las bebidas energéticas como el Redbull o el Monster. “Lo toman un montón de adolescentes. Un Monster tiene dentro tres cafés, 15 sobres de azúcar, que son bebidos y se transforman en masa grasa. Hay un exceso tremendo en el consumo de azúcar y ahora se suman las bebidas energéticas”, ha indicado. Sobre esto, ha denunciado la censura que se produce por ejemplo en Instagram a publicaciones de este tipo de bebidas, en las que se “restringe el público al que llegan”, pues le sucedió a él con una publicación de este tipo.

Los alimentos con sello negro también han sido tratados durante la charla por el nutricionista Basulto, así como la relación entre el consumo de alcohol y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. “La copita de vino aumenta el riesgo cardiovascular y quien diga que es buena, miente”, ha dicho de manera contundente.

Joan Carles March ha pregunta a Basulto sobre el capítulo de su libro llamado ‘Comer mal mata más que fumar’. El nutricionista ha señalado que en España la mala alimentación mata más que el tabaco y que hay muchos tipos de cánceres que guardan relación con la alimentación.

Para Basulto, confluyen varios factores que provocan que la gente como mal y son “los medios de comunicación que transmiten mensajes confusos, los charlatanes, los sanitarios negligentes, el marketing depredador y la legislación insuficiente”.

La doctora Violeta Ramírez se ha unido a la charla para comentar que cada vez son más las personas que se preocupan por su alimentación y para resaltar que más que una dieta, lo que es importante es tener “unos cambios de hábitos”. Violeta Ramírez, que lleva 14 años trabajando en nutrición, ha señalado que la alimentación saludable “va por modas” y que ahora es la del “ayuno intermitente y la insulina para perder peso sin hacer nada”. Ella ha asegurado que siempre dice a sus pacientes que “eso no existe” y que “hay que trabajarlo”. “Lo importantes es generar unos buenos hábitos”, ha subrayado.

Ramírez ha hecho hincapié en que “la obesidad ahora mismo es una pandemia” y en que “muchos pacientes saben más que los médicos de familia sobre nutrición”. “Tenemos mucha responsabilidad y tenemos que dar consejos. La gente está cansada de comer mal”, ha apuntado. La doctora ha señalado también que es importante “planificar la nutrición” porque “vas a la deriva si empiezas a comer alimentos que no son sanos”. “Hay que comer productos de la tierra y de temporada. Aprovechar eso. Creo que es una cuestión de actitud y de hábitos. El único problema que le veo es lo caro que es comer bien. Han puesto el impuesto a las bebidas azucaradas, pero no han bajado el precio de los alimentos sanos”, ha recalcado.

A la charla se ha unido después Esther Molina, investigadora del ámbito de nutrición, farmacéutica, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Molina ha realzado “el papel de la dieta” y “los resultados de los estudios que demuestran que determinados alimentos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares o el cáncer”. “La obesidad es un factor de riesgo para enfermedades. La dieta ejerce influencia, pero también la actividad física”, ha remarcado.

En la parte final del programa 'Salud a todo Twitch', Esther Molina ha hablado del estudio más importante en el ámbito de la nutrición, en el que participan 23 centros en España, entre ellos, el Registro del Cáncer de Granada, que “arroja muchos resultados y evidencias sobre la relación entre dieta y cáncer”.