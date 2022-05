'Salud a todo Twitch' trata la migraña, una enfermedad incapacitante

‘Salud a todo Twitch’ ha tratado este miércoles sobre la migraña, una enfermedad que sufren entre un 12 y un 15% de la población. El espacio, presentado por Joan Carles March, ha contado con la participación de varios pacientes y profesionales que han hablado de su experiencia y de los tratamientos que existen para esta enfermedad. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en el canal de YouTube de Granada Digital, en Facebook y en el Twitch de GranadaDigital.

La primera en participar en la charla de este miércoles ha sido Susana Escudero, periodista de Canal Sur y paciente con migraña, que ha contado que unos días lo lleva “regular, otros bien y otros mal” ya que depende “de la crisis que tengas cada día”. Actualmente está bien porque desde hace poco más de dos meses no le duele la cabeza. “Llevo ese tiempo con un tratamiento con anticuerpos monoclonales y no me ha vuelto a dolor. Es algo novedoso en mi vida”, ha comentado. Susana Escudero ha pasado por muchos tratamientos a lo largo de su vida, pero este es “el único que ha tenido una reacción tan rápida y tan potente” contra la migraña, que no es simplemente un dolor de cabeza, sino “un malestar que afecta a todo el cuerpo”. “Hace que seas hipersensible a muchos estímulos”, ha resaltado Susana, que ha recordado que esta enfermedad es “incapacitante” ya que puede ir acompañada de “otro malestar general”.

Algunos paciente con migraña tienen aura, unas alteraciones que pueden incluir destellos de luz, puntos ciegos y otros cambios en la visión u hormigueo en la mano o la cara. Susana ha comentado que ella lo que tiene es “un cansancio que acaba derivando en dolor de cabeza”. “Después estás de resaca. De la propia migraña y de las pastillas que tomamos, que cada uno toma lo que mejor se adapta a sus migrañas”, ha indicado.

“Todavía se habla poco de migrañas, en primera persona. Mucha gente tiene miedo a decir que tiene la enfermedad y que le pueda suponer un efecto negativo laboral. Creo que es un error, creo que hay que hablar de la migraña, como dificultad para hacer cosas”, ha resaltado Susana Escudero, que la sufre desde que era pequeña, como también su padre y algunas primas. “Si no es genética, tiene pinta de que lo es”, ha añadido. Escudero recomienda a quien padezca migraña “que vaya al especialista y si lo necesita, pida ayuda a una asociación de pacientes, porque están en contacto con profesionales y con personas que pasan lo mismo”.

Otra paciente con migraña, Patricia Ripoll, conocida en Twitter como @mamatienemigra, también ha charlado con Joan Carles March sobre esta enfermedad que empezó a sufrir a los siete años. “Recuerdo encerrarme en una habitación y que no podía con mi cuerpo”, ha indicado. Patricia Ripoll ha comentado que su vida “se ve limitada” en muchas ocasiones porque sufre “ataques” que le hacen tener “dolor de cabeza y falta de fuerza en el cuerpo”, que le dejan “KO totalmente”.

Desde que empezó con su blog, Patricia Ripoll ha ido cambiando su relación con la migraña. Ha podido contar lo que le sucedía y explicar qué podían hacer sus familiares para ayudarle. “En cinco años he visto un cambio brutal. Mi hijo dijo que la migraña era algo que se lleva a una persona de mi familia y que roba el tiempo con ella. Es algo con lo que convivimos todos. Ellos aprenden a convivir con esto también”, ha apuntado. Ripoll ha resaltado que se tiene que visibilizar más esta enfermedad.

Tania Herrera, enfermera, paciente con migraña y representante de Sedenered, también ha participado en ‘Salud a todo Twitch’ para contar su experiencia tanto como paciente como de enfermera. Tania Herrera ha comentado que cuando tenía un nivel de estrés muy alto tenía un fuerte dolor de cabeza y sentía que le iba “a explotar”. También que tiene “hipersensibilidad”, sobre todo a los ruidos. “Si hablan un pelín más alto, no lo tolero, lo llevo muy mal”, ha indicado.

En el segundo bloque del programa han intervenido varios neurólogos: David Ezpeleta, neurólogo del Hospital de Navarra y de la Sociedad Española de Neurología; Víctor Obach, neurólogo del Hospital Clínico de Barcelona, y Ángel Gómez Camello, neurólogo del Hospital Clínico de Granada. También Elena Pita, farmacóloga de la Universidad de Granada. Los neurólogos han comentado que es una enfermedad que en un 70% de los casos tienen familiares que también la padecen y que incapacita a quien la sufre. “La OMS la considera una de las enfermedades más discapacitantes que existen. Porque aparece en edades muy productivas de la vida y es una dolencia silenciosa que ocasiona una gran discapacidad”, ha apuntado Ángel Gómez.

“La migraña no se cura, es una enfermedad neurológica”, ha recordado Víctor Obach. Los neurólogos han incidido en que la migraña la sufren sobre todo las mujeres. La farmacóloga Elena Pita, por su parte, ha detallado los tratamientos que hay para esta enfermedad, tanto el sintomático como el preventivo, y ha resaltado el nuevo tratamiento con anticuerpos monoclonales. También ha indicado que en EEUU están “más avanzados en el tratamiento sintomático y hay otro que está en estudio para tratamiento preventivo” y le gustaría que ambos llegaran a España.

Para finalizar, han participado en este programa de ‘Salud a todo Twitch’ la presidenta de la Asociación de Pacientes con Cefalea y Migrañas (AEMICE), Isabel Colomina, y la responsable del Plan de Cefaleas de Andalucía y neuróloga del Hospital Virgen del Rocío, Carmen González Oria. Isabel Colomina ha contado qué buscan los pacientes que, “desesperados en el Sistema Nacional de Salud”, acuden a la asociación de pacientes para encontrar “orientación y que se les escuche”. “La migraña no es una enfermedad que se cure con un fármaco. Escuchamos al paciente y le informamos sobre la enfermedad”, ha apuntado. Colomina ha incidido en la importancia de la formación de los médicos de Urgencias sobre la migraña para que puedan “administrar los medicamentos que son efectivos”. Por último, ha recordado que en la web dolordecabeza.net pueden contactar con la asociación.

La neuróloga Carmen González Oria, por su parte, ha comentado cómo llegan los pacientes con migraña a su consulta, una enfermedad que sufren sobre todo “mujeres en edad fértil”. La neuróloga ha destacado que es muy importante que los pacientes vayan a su médico y tengan un tratamiento preventivo o sintomático para controlar las crisis. También ha comentado que las líneas de investigación de esta enfermedad van “por los biomarcadores” y que todavía “hay mucho por hacer” y “la asistencia primaria y hospitalaria tienen que ir de la mano”.