Sale de la UCI el joven herido en la explosión de Camino de Ronda relacionada con el tráfico de drogas

El joven de 20 años que sufrió heridas graves en la deflagración de gas en un bloque de pisos de la capital granadina este pasado sábado, tras la que la Policía Nacional detuvo a dos personas por un presunto delito de tráfico de drogas, fue dado de alta este pasado domingo por la noche de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde fue trasladado desde Granada.

Así lo han indicado fuentes sanitarias consultadas por Europa Press, que han detallado que el joven sigue grave, ingresado en la planta de Quemados del Virgen del Rocío, "con un porcentaje de quemaduras del 40%".

Por otra parte, desde la Policía Nacional han informado a Europa Press que las dos personas que fueron detenidas quedaron en libertad tras pasar a disposición del juez, en el marco de una investigación en la que al herido, que está perfectamente identificado, se le podría tomar declaración según evolucione su estado.

Este cuerpo de seguridad detalló este pasado fin de semana que, si bien la explosión no fue intencionada, las primeras pesquisas apuntan a que estuvo ocasionada con la elaboración de sustancias estupefacientes.

En el incidente, que tuvo lugar sobre las 12:15 horas de este sábado en un primer piso de un bloque ubicado en Camino de Ronda, en el centro de la ciudad, un joven de 20 años sufrió heridas graves, siendo necesaria en un primer momento su evacuación al Hospital de Traumatología Virgen de las Nieves y luego a Sevilla.

El servicio Emergencias 112 Andalucía señaló que numerosos testigos alertaron de una deflagración en una vivienda del Camino de Ronda, indicando al 112 que habían explotado unas ventanas de un primer piso, del que salía mucho humo.

La empresa suministradora del gas señaló que la deflagración no fue sido ocasionada por una bombona, sino por otro tipo de envase para recarga de mecheros o similar. Los Bomberos, por su parte, confirmaron que la explosión, que no causado incendio, no ha provocado daños estructurales en la vivienda, solo en la fachada por el efecto de la onda de presión.