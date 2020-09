Saavedra lamenta el “calvario” de Torres Hurtado durante años tras el archivo de la pieza ‘Registrador’

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha lamentado, tras conocerse el archivo de la pieza separada ‘Registrador’ del caso Nazarí, “la injusta persecución a la que ha estado sometido” el exregidor granadino José Torres Hurtado quien, “en los últimos años, ha sufrido un auténtico calvario junto a otros compañeros”.

En una nota de prensa, Saavedra ha valorado este miércoles la decisión de la Audiencia de Granada de archivar la pieza, en que estaba procesado, entre otros, el exalcalde de Granada por el PP José Torres Hurtado.

Según ha detallado Saavedra, la Sección Segunda concluye que los hechos relatados en el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada “no son constitutivos de infracción penal” lo que, a su juicio, “viene a corroborar que el exalcalde de Granada, en todo momento, ha actuado dentro de la legalidad”.

“Sorprende que a estas alturas el PSOE de Granada no haya articulado ninguna palabra de disculpa hacia José Torres Hurtado y al resto de concejales con lo que concluimos que, su único objetivo, no era denunciar estas presuntas infracciones urbanísticas si no robarle la Alcaldía al PP”, ha dicho Saavedra quien ha manifestado que “poco a poco se van desmontando las mentiras del PSOE para dañar la imagen del PP en la capital granadina”.

“Le pese a quien le pese, el caso Nazarí se va desmontando por semanas. Los propios jueces están optando por la separación de las piezas al considerar que la investigación de la supuesta organización criminal dirigida a beneficiar a determinados empresarios o allegados está cargada de imprecisión o vaguedad” ha añadido Saavedra quien espera que, de alguna forma, se pueda reparar el daño hecho.

Mientras tanto, “todavía estamos esperando alguna declaración por parte del Partido Socialista sobre las contundentes acusaciones que se recogen en el expediente Parking”, ha dicho Saavedra quien ha recordado que este expediente, archivado por la prescripción de los delitos, investigaba si existieron irregularidades en las concesiones para la construcción y explotación de varios aparcamientos públicos en la ciudad por parte del gobierno del PSOE en 2000 y 2001.

“En su escrito, la propia fiscal reconoció que existen indicios de perpetración de delitos como fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y/o cohecho e irregularidades en las concesiones” y sin embargo, a día de hoy, “no han explicado a los granadinos absolutamente nada”.