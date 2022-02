Saavedra muestra el hartazgo del PP ante la convocatoria de Cuenca de nuevas cumbres

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha instado esta mañana al alcalde de la capital, Paco Cuenca, a qué explique a todos los granadinos cuál es el modelo y el proyecto de ciudad que realmente tiene en su hoja de ruta "más allá de la foto, el titular y la propaganda vacía de contenido a la que tiene sometida a la ciudadanía con eslóganes y anuncios que en la práctica ni existen, ni se ejecutan".

Declaraciones de Saavedra al hilo de la última convocatoria del alcalde el próximo lunes a la que ha anunciado la presencia de los representantes del Partido Popular en las diferentes instituciones "que acudirán con un tono constructivo y leal como han venido secundando a todas las grandes cumbres del señor Cuenca que luego, sin embargo, han quedado en nada".

El popular ha mostrado el hartazgo de estas citas en las que Cuenca tan solo busca "un titular grandilocuente y una foto bonita pero alejada de contenido, sin aportar documentación y, en muchas de ellas, abordando materias que no son de su competencia y obras e infraestructuras en las que el Ayuntamiento de Granada no aporta ni un solo euro. Esto no es forma de avanzar y, mucho menos, potenciar el desarrollo de Granada rozando la deslealtad institucional como el anuncio de un paseo lineal a lo largo de la Muralla Zirí conectando el centro con el Albaicín que financia el Gobierno de Juanma Moreno con el Plan Alhambra".

Además, ha cuestionado otras visitas que está haciendo Cuenca a obras que está acometiendo y financiando al 100% la Junta de Andalucía para hacerse la foto como las obras de Arabial o las del Parque Automovilístico "pero que no visita aquellas zonas que sí son de su competencia y donde se le acumulan las tareas por una dejación de funciones más que notable. Que se dedique a arreglar los problemas de la ciudad a los que no presta atención, ni consigue aportar ninguna respuesta". Entre otras, ha remarcado el problema de seguridad en el centro de la ciudad, la ocupación de viviendas en auge, la falta de limpieza "ante una Granada cada vez más sucia"; los ruidos, los problemas de movilidad o el futuro de la capitalidad cultural.

Pacto por la ciudad, cortes de luz y comisión Covid-19

En contra, ha dicho, "estamos asistiendo a una serie de grandes cumbres que quedan en nada como el Pacto por la Ciudad, anunciado y convocado tras ser alcalde, con un calendario que preveía encuentros el pasado mes de septiembre, reuniones sectoriales en octubre o recogida de aportaciones en noviembre; de la que consiguió una gran foto y un gran titular, pero del que no hemos vuelto a saber nada".

"Convocó una mesa por los cortes de luz. Se reunió con los vecinos, pero nada más. No ha aportado ni una sola medida y es más, ni siquiera ha aplicado como alcalde lo que le exigía al anterior equipo de gobierno". Saavedra ha afeado además como Cuenca ha intentado rentabilizar políticamente la pandemia con una comisión Covid-19 en la que no tiene competencia alguna y de la que tan solo ha buscado la foto pero que nada ha aportado más que intentar una vez más aparentar lo que no hace, ni le compete.

Café y croissant

Ha recordado la foto en el Carmen de Los Mártires por la cumbre metropolitana por la calidad del aire donde no tiene competencia el Ayuntamiento de Granada y donde ya está trabajando la Junta de Andalucía con un plan integral. "Una gran cumbre para tomarse un café y un croissant, hacerse la foto y nada más. No hemos vuelto a saber propuesta alguna".

Saavedra insta a Cuenca a convocar la comisión de seguimiento de la Capitalidad Cultural que no ha sido citada desde que asumió la vara de mando y que debería estar impulsando como foco de desarrollo para Granada: o que alce la voz ante la desfachatez del Gobierno de Pedro Sánchez con Granada.

"Lo más sangrante de todo es la Mesa por el Ferrocarril a las que se ha incorporado el presidente de la Diputación. No paramos de dar pasos atrás. Ni una noticia positiva, todas negativas. Callan ante la falta incluso en el dibujo de Granada en el trazado del Corredor Mediterráneo. No tenemos ni un solo avance en la mejora de las conexiones por AVE. Y callan, ante el insulto con la nueva conexión AVANT con Málaga. Cuenca debe centrarse en eso, en solucionar los problemas de Granada donde sí va a encontrar al Partido Popular siempre y cuando el objetivo no sea hacernos una foto, sino encontrar soluciones para el avance de Granada".

Por último, Saavedra ha afirmado que los granadinos necesitan un alcalde cuyo objetivo no sea tan solo salir en los medios de comunicación haciendo anuncios. "Lo que necesitamos es un alcalde con proyecto y que, al menos, alguno de esos grandes titulares, fueran una realidad en la práctica".