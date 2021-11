Saavedra exige al Gobierno que aclare "de manera inmediata" la situación de Granada respecto al Corredor Mediterráneo

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha lamentado este martes la confirmación de la exclusión de Granada del trazado del Corredor Mediterráneo dentro del Plan europeo de implantación del proyecto. "Granada no está ya en algunos mapas, pero es que tampoco está en los planes de futuro", ha señalado.

El dirigente granadino ha calificado como una “foto a la desesperada” el intento del PSOE y sus dirigentes en Granada "de salvar los platos rotos del Gobierno con la provincia en el encuentro que mantuvieron la semana pasada con la secretaria de Estado de Transportes en la que anunciaban que Granada sí formará parte del trazado". "Sin embargo, hoy conocemos la realidad. Y es que Granada no está ni tan siquiera dibujada en todos los mapas”, ha comentado.

El secretario general considera que “visto el poco peso" del secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, y el alcalde de la ciudad dentro del Gobierno, piden ya al Ejecutivo y al propio Pedro Sánchez "que aclare cuál es la realidad de la provincia respecto al trazado de la infraestructura y dejen de engañar a los granadinos con fotos que no llevan a ninguna parte cuando en la práctica no es solo que no estemos en los mapas, sino que, además, no hay partidas reales que garanticen la conexión de la provincia con Almería”.

Saavedra ha recordado que fue la propia ministra de Transportes quien confirmó la exclusión de Granada "al asegurar que en el año 2026 estará el tramo desde Francia hasta Almería". "Después, con esa foto a la desesperada, nos han dicho que a principios de año conoceríamos el estudio de funcionalidad, pero la realidad es que en los mapas que hoy hemos conocido Granada no está ni se le espera”, ha indicado.

Por último, ha reprochado el que considera doble discurso del PSOE que además ha rechazado la enmienda que los diputados populares granadinos han elevado a los PGE solicitando una partida específica para garantizar la presencia de Granada en el Corredor.

“Hace unos días, decía de forma irónica que esperaba que al menos la línea estuviera en el mapa, y hoy descubrimos que ha quedado desdibujada. Todos los días damos un paso atrás y no podemos permitirlo. El PSOE debe dar explicaciones urgentes de la realidad del proyecto en nuestra provincia, vital para el futuro de Granada. Queremos realidades y compromisos cuando ya no está clara ni la línea Almería Granada”.