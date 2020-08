Las mejores rutas de senderismo para realizar en Granada

Tanto el interior, como la costa de Granada, contienen numerosos rincones de gran belleza. Seguro que desde Sierra Nevada a la Costa Tropical, puedes encontrar diferentes paisajes que hay que recorrer a pie. Desde la alta montaña, a abruptos cañones y sus playas, Granada tiene todo para conquistarte.

Ruta del Valle de Poqueira

No cabe duda de que La Alpujarra es una de las comarcas más impactantes, ya no solo de la provincia andaluza, si no de toda España. Por eso, si hablamos de una de las mejores rutas de senderismo de Granada donde descubrir, a partes iguales, la inmensa naturaleza de todo el entorno y de un increíble compendio de bellos y coquetos pueblos, como sucede en el Valle de Poqueira.

La suerte para todos los que quieran conocer los principales pueblos de esta zona es que se encuentran concentrados en pocos kilómetros, por lo que puedes conocerlos también a pie. Un lugar con una increíble historia además, puesto que fue aquí donde se refugiaron los últimos moriscos, con Boabdil al frente. Toda esta historia la puedes contemplar todavía a través de la arquitectura bereber de sus localidades.

La ruta comienza en Pampaneira, para seguir hacia Bubión y finalmente a Capileira. Puedes seguir, cruzando el Puente de Chiscar para volver por el otro margen del río Poqueira. Así, podréis ver, desde el otro lado del valle sus impresionantes barrancos y sus pueblos encaramados. El itinerario de carácter circular es de aproximadamente diez kilómetros, aunque te llevará realizarlo en unas cuatro horas, debido al desnivel del terreno.

Ruta de la ascensión al Pico Veleta

Sierra Nevada tiene multitud de atractivos para cualquiera. Por un lado, tienes sus impresionantes paisajes. Por el otro, la estación de esquí. La grandiosidad de la alta montaña de Sierra Nevada te dejará sin palabras. No en vano, aquí es donde se encuentra el techo de la península ibérica: el Mulhacén.

Además de la cima más alta de toda la península, otra de las montañas que deslumbran a los visitantes de Sierra Nevada es el Pico Veleta. Se trata de la cuarta montaña más grande de toda España, con cerca de 3.400 metros. Lo mejor de todo es que su ascensión es relativamente fácil, para lo que supone una ascensión a un pico.

Ruta Circular de Lanjarón

Otro de los lugares de mayor interés que hay en la provincia de Granada es Lanjarón y su entorno. También ubicado en la comarca de La Alpujarra y en el Parque Natural de Sierra Nevada, esta localidad se caracteriza no solo por su belleza y su privilegiada ubicación, también por la calidad de sus aguas termales.

Además de su conocido balneario, por las estrechas callejuelas de Lanjarón te encontrarás con diferentes fuentes de agua que emanan de sus manantiales. Con todas estas razones, queda claro que la mejor manera de conocer Lanjarón y su entorno es mediante un ruta de senderismo, recomendada para todas las épocas del año, salvo en verano, recomendable solo por la mañana.

A través de un itinerario circular, se puede conocer los principales lugares de la localidad de Lanjarón y disfrutar del entorno del río que lleva su mismo nombre. Podréis ver su castillo y su mirador, así como la ermita de San Sebastián. Para ello, podéis recorrer el pueblo e ir en dirección al Cerro del Castillo y la Hoya del Grillo, para volver por la Ermita de San Isidro y el Parque el Salao.

Ruta de Salobreña y la Costa Tropical

La provincia de Granada también se caracteriza por la belleza de su costa. En este sentido, la Costa Tropical sobresale por sus innumerables playas y diversos acantilados.

Además, existen por la costa diferentes localidades preciosas. Una de ellas es Salobreña, la cual destaca por sus playas y por el casco antiguo coronado por su castillo árabe. Un lugar que cuenta con unas magníficas vistas. Por supuesto, si se desea realizar por esta zona una ruta de senderismo, hay que recorrer las estrechas calles de este pueblo y conocer más a fondo cada uno de los monumentos que componen su excelso patrimonio.

Precisamente, el itinerario por la Costa Tropical parte desde Salobreña. Más concretamente, desde su peñón. A través de la ruta costera, se puede pasar por diferentes playas, como la de la Guardia, así como la Punta del Cambrón y por diferentes terrenos rocosos y acantilados.

Sendero de la Cerrada del río Castril

Otro de los parajes naturales que merece la pena conocer en Granada es el Parque Natural de la Sierra de Castril, el cual se centra en el recorrido del río que lleva su mismo nombre, al igual que el municipio que lo cobija. Por cierto, Castril es otro bello pueblo que destaca por encontrarse resguardado por un peñón y por tener sus calles blancas con un cuidado impoluto.

Aquí, el río queda encajonado por el cañón, con diversos saltos de agua y un color azul, por momentos casi turquesa. No cabe ninguna duda de que el entorno de Castril es perfecto para hacer una excursión con los más pequeños.

Ruta del Tajo de Alhama de Granada

Otro de los lugares por los que merece la pena hacer una ruta de senderismo en el interior de Granada es Alhama de Granada y su entorno. Al igual que en Lanjarón, Alhama de Granada, al norte de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama destaca por las aguas termales de la zona, y más concretamente, sus baños árabes del siglo XIII.

Seguro que el lugar sorprende al turista a primera vista esta preciosa localidad es su ubicación, enclavada entre diversos cañones que ha ido dibujando, con cuidado, el río Alhama durante miles y miles de años. Es más, debido a esta característica, se conoce a Alhama de Granada como la Ciudad de los Tajos.

Si quieres descubrir uno de los más impactantes paisajes de Granada, te recomendamos una ruta de senderismo partiendo de la misma localidad de Alhama de Granada. Además de los cañones, desde donde podrás ver casas colgantes, podrás descubrir algunos de los antiguos molinos harineros que se encuentran diseminados por esta zona.