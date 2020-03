Ruta por Arenas del Rey, Camino de Los Ángeles y Barracones de La Maroma

Cuando te comentan que más allá de la ciudad hay vida, te lo están diciendo porque motivos hay muchos para coger tu coche y plantarte en una de las zonas más bonitas de Granada, el triángulo de Arenas del Rey, Játar, Alhama de Granada y el Robledal de la Maroma.

En esta ruta se pueden encontrar fantásticos paisajes de Arces entremezclados con imponentes tejos, coloridos piornos, majestuosos pinos, espinos, tomillos, encinas y chaparros. También podrás disfrutar de otra joya como el sendero de Los Tajos de Alhama, Camino de los ángeles, que discurre al pie de impresionantes tajos cortados por el agua por el paso del tiempo, sólo tienes que parar 5 minutos y disfrutar de todo lo que te ofrece esta ruta.

PUNTO DE PARTIDA, ARENAS DEL REY

Como en muchas de mis rutas, tengo que coger vehículo y conducir hasta mi punto de salida, Arenas del Rey desde donde partiremos. Pronto comenzamos por un pequeño tramo de asfalto de unos 100 mts para desviarnos ya por carriles de tierra que nos llevarán a orillas del río Játar durante un kilómetro aproximadamente hasta que nos tocará subir unas rampas de considerable elevación que nos harán sacar todo lo que llevamos dentro. Este tramo, frente a la población de Játar, no será muy largo pero sí intenso hasta que tomemos nueva e inevitablemente asfalto.

Durante un par de kilómetros, continuaremos por asfalto hasta tomar un desvío a la izquierda pasada la Quesería y no en la primera cancela, ya que es de un cortijo y no se puede pasar, si no en la segunda, tomaremos un pequeño senderito que es el que llega al cortijo de las Casas, donde dos perros enfriados por la niebla nos saludan con un par de ladridos.

Seguimos ahora por una senda perdida hasta el barranco del rayo donde, o bien tienes que meterte en el río, o bien recortas un poco y subes la cuesta a pie (que es lo que hemos hecho, ya que con la niebla que nos ha castigado durante un rato, cualquiera se mojaba un dedo del pie).

Pasados estos cortos inconvenientes, continuamos por este carril plagado de cortijos (más propio de la Axarquía malagueña) hasta la pantaneta de la derivación del embalse de los bermejales desde donde es muy aconsejable parar para tomar fotos a esta laguna artificial que ha dado pie al asentamiento de aves migratorias y acuáticas, y además tiene un punto de observación de aves.

PANTANETA DE LOS BERMEJALES Y CAMINO DE LOS ÁNGELES

Tras las fotos de rigor y de endulzarnos con estas vistas impresionantes continuamos la marcha para desviarnos a mano derecha y hacer un sendero que es de lo más espectacular de esta ruta, el Camino de los Ángeles que discurre por la falla de Alhama donde el río Alhama discurre tranquilo y si tenéis tiempo, merece la pena refrescarse los pies y adentrarse un poco por su cauce, para sacar alguna instantánea. Un cañón descomunal que nos dejará en Alhama donde habrá que subir unas cuantas para retomar el carril de la pantaneta.

Pasada Alhama de Granada, después de habernos hidratado en sus fuentes, continuamos por, quizás, el tramo menos bonito del día, ya que tomamos carretera, unos dos kilómetros, para adentrarnos en carriles de tierra. En mi ruta realizo una subida al Cortijo del Manco que es evitable siguiendo metros antes por la pista y así nos ahorramos algo de desnivel positivo.

LOS BARRACONES DE LA MAROMA

Durante varios kilómetros, aproximadamente unos 8 kilómetros, tendremos que ascender bastante, unos 250 mts en unos 8 kilómetros hasta llegar al Área Recreativa del Robledal de La Maroma, muy bien cuidada, donde ya tomaremos por una vereda muy bonita y disfrutona que nos dejará en los Barracones, una escuela taller que hay en el corazón de una de las tantas subidas a la maroma donde hemos repuesto fuerzas ya que la subida no ha sido nada fácil.

Después de parar varios minutos para comer algo y disfrutar de este entorno tan privilegiado, tomamos otro carril que discurre por la falda de la Maroma en dirección Játar, pasando un cortijo donde cuatro mastines sueltos (aún no entendemos porqué tienen que estar sueltos en la puerta de la finca) nos esperaban para darnos la bienvenida, no muy amigables, y lo mejor que hemos podido hacer ha sido bajarnos de la bicicleta y caminar hasta pasarlos y poder continuar por camino hasta una valla donde se prohíbe el paso. Cierto es que está cortado el paso, pero está permitido pasar por un lateral por el que te discurre un sendero técnico en algunos tramos por el que se puede disfrutar si eres de los que te gustan los senderos, bonito donde los haya, y divertido y exigente también hay que decirlo.

FIN DE LA RUTA EN ARENAS DEL REY

Al finalizar este sendero y después de haber disfrutado muchísimo del mismo, ya con las fuerzas justas sólo nos queda volver al asfalto por donde comenzamos la ruta, descender de nuevo hasta Arenas del Rey, donde hemos encontrado una tasca típica del lugar donde hemos disfrutado de los platos típicos del pueblo aderezados con el subidón de adrenalina que nos ha generado esta fantástica ruta.

Un día más… otra más!

Datos Técnicos de la Ruta:

Distancia: 46,2 Kms. (Saliendo desde Arenas del Rey)

Ascenso: 998 m. D+. Aprox.

Tiempo: De 4:00 a 4:30 h.

Perfil: Pista 70%

Senderos 20%

Asfalto: 10%

Exigencia Física: Medio – Alto

Enlace a la Ruta: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/arenas-del-rey-ibp-94-15-12-13-camino-de-los-angeles-robledal-de-la-maroma-barracones-5794373