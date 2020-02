Ruta al Collado del Agua en Sierra de Arana

Hoy os propongo una ruta de las que más belleza pueden albergar en su corto kilometraje pero con un desnivel de esos que cuando realizas la ruta te dices a ti mismo: “Bien hecho campeón”.

Poniéndonos en situación, la ruta propuesta sería una gran aventura por Sierra de Arana, sierra inmersa dentro del Parque Natural de Sierra de Huétor a menos de 20 kilómetros de Granada, típica por su naturaleza caliza y de abundantes formaciones kársticas. Este Parque es un lugar con un rico pasado histórico-cultural debido a su pasado musulmán junto con su sabor serrano de los pueblos que la rodean como Alfacar, Diezma, Beas de Granada, Huétor Santillán, Nívar, Víznar y Cogollos, justamente desde donde hoy saldremos para evitar tramos y así realizar el 100% de la ruta por pistas y carriles.

Antes de Iniciar la Ruta

Es una ruta bastante árida y seca, con no mucha sombra y además el trayecto no cuenta con muchas fuente antes de coronar la cima día en el Collado del Agua (1.710m.) donde te puedes llevar un buen susto si no vas bien provisto de agua. En invierno es totalmente recomendable siempre y cuando no salgas lloviendo ya que en las altas cimas la temperatura baja un montón, así que recomendaría: Para verano un buen sistema de hidratación (mochila con agua) de 2 Litros mínimo y un buen bote, y para invierno un cortavientos para la bajada porque te puedes quedar pájaro. Ni que decir tengo de llevar barritas o gel y no dejar de comer durante la ruta, no esperes a que llegue el tío del mazo.

Comenzando:

Podemos comenzar desde Granada y subir por Víznar, sería su lugar natural, pero yo casi que recomiendo coger el coche y subir directamente a Cogollos y dejar el coche allí, es un lugar muy tranquilo donde se puede aparcar fácilmente y luego si quieres festejar el haber acabado la ruta hay algunos bares donde se tapea bien.

Comenzamos a dar pedales en el corazón de Cogollos por el camino de Iznalloz donde algunas cuestas nos calentarán las piernas para lo que nos espera, que no es empresa fácil. Nuestro primer tramo será el que nos llevará desde Cogollos a la Atalaya de Deifontes, unos 5,9 Kms con una pendiente suave (212 D+) de llevar excepto en el collado de la Cruz de la Atalaya que si se empina un poco más de la cuenta. En el collado, si estamos fuertes, podremos tomar el camino de la derecha que sube a la Cueva del Agua de Cogollos, subida muy dura de unos 700 metros de Desnivel que desgraciadamente tienes que volver a bajar por donde la has subido porque no hay otra opción, a no ser que quieras empujar bicicleta.

Cañada Real de la Atalaya



Después de Subir al Collado de la Cruz de la Atalaya, nos espera una larga bajada muy rápida de unos 6 Kms por un terreno por el que si no vas seguro te puedes llevar algún susto, aunque como digo yo, si vas seguro vas disfrutando.

Cerro del Pocico y Cuchareros



Aquí volvemos a subir, una nueva cuesta nos espera, al principio no desafiante pero más tarde se va empinando y empinando hasta el Cortijo del Pocico donde nos dejará respirar un poco. Lo que si me encanta de esta subida es que vas viendo como Sierra Arana se va acercando a ti poco a poco y de repente vas viendo cómo vas siendo engullido por ella, una auténtica maravilla a un paso de ti.

El Sotillo

Pasados estos 7 Kilómetros de ascensos combinados con algún que otro descanso, llegamos al Sotillo donde te haces la pregunta de ¿no te has comido un lomo con ajos del Sotillo?. Si tu pregunta es que no, ve un día y pruébalo, no te defraudará.

Hay que prepararse, hay que coger agua en el Sotillo porque la subida no es moco de pavo, son 700 metros por pista, con algunos tramos duros y una subida sostenida que en ningún momento esperes que vas a encontrar un llano, ni de casualidad, olvídate. Piensa que puedes llegar y lo harás, y además, la primera vez es siempre única, con eso te quedas.

FOTO 05

Fuente de los Potros

A 5 kilómetros del Collado del Agua se encuentra la Fuente de los Potros, área recreativa donde en verano tienes un kiosko abierto pero en invierno no hay nada, bueno si, hay agua que aunque te pongan que es no potable, yo llevo bebiendo años ahí y nunca me ha pasado nada, ¡espero que a ti tampoco!. ¿Sabías que en la fuente de los potros se rodó la película de Indiana Jones ya la Última Cruzada?.

Dejamos la fuente de los Potros y nuestro siguiente camino es el Llano de las minas, a unos 4,5 kms de la fuente. Al principio se lleva bien, es llano y se va subiendo y bajando, pero a unos 2 kms del Llano de las Minas las piernas van notando un picorcillo que te va minando a estas alturas pero pensando lo poco que queda ni te lo piensas.

Carifaquín

Ya vamos viendo el final de la ruta y aunque estamos cansados ya sabemos que nos quedan unos 7 kilómetros de bajada hasta el coche. Este camino es uno de los que más gustan a los bikers granadinos, tanto para subirlo como para bajarlo. Su moderada inclinación hace que a todos nos guste subir rápido y bajar ídem de ídem.

En mitad de este último trayecto nos encontramos con el Cortijo de Carifaquín, lugar en un enclave de esta sierra que disfruta de unas vistas del Peñón de la Mata y Sierra de la Yedra espectaculares, además, bajas con sombra que en verano se agradece un montón y más finalizando nuestra fantástica ruta.

Después de nuestra increíble aventura vamos finalizando al entrar al pueblo y callejear por sus angostas calles hasta llegar al coche y finalizar la ruta, eso sí, que mejor manera de finalizar la ruta que con una buena cerveza en uno de los bares de la localidad.

Si has venido de Granada, aún te queda lo mejor, bajada y más bajada por Güevejar hasta Granada pensando en lo que vamos a hacer la semana que viene.

Otra más!

Datos Técnicos de la Ruta:

Distancia: 45 Kms. (Saliendo desde Granada)

Ascenso: 1127 m. Aprox.

Tiempo: De 4:00 a 4:30 h.

Perfil: Pista 97%

Asfalto: 3%

Exigencia Física: Medio – Alto

Enlace a la Ruta: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/cogollos-ibp-87-06-09-14-sotillo-collado-del-agua-7732710