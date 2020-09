“Lo de Albania ya pasó y la siguiente eliminatoria queda lejos, sólo pienso en el Alavés”

Con la resaca emocional de la goleada en Albania aún en el cuerpo, los jugadores del Granada afrontan ya una nueva jornada de Liga, la segunda, ante el Deportivo Alavés en Los Cármenes. El entrenador del Granada, Diego Martínez, no quiere ni oír hablar de algo que no sea el choque frente a los ‘babazorros’, por eso ha eludido este sábado, en la rueda de prensa previa, valorar al próximo rival en Europa League. Y mucho menos al siguiente. El míster rojiblanco lo tiene claro: el presente es el único tiempo verbal que le vale. Esto es lo que ha dicho en su comparecencia ante los medios:

Gestión de los minutos: Yo estoy encantado con todo el equipo. Es verdad que es cuestión de tiempo, paciencia e ir encajando las piezas. Esto acaba de empezar y tenemos un largo, ilusionante y complejo camino. Lo más importante es mantener la mentalidad. Lo más importante es el equipo. Eso está por encima de todo y de todos. Con toda la información que tenemos, intentamos gestionar cada partido. No hablamos de las palabras “necesidad”, “reservar” o “preservar”. Solo existe sacar a los once mejores y trabajar para competir al máximo. Insisto mucho en que vamos a necesitar todo de todos porque todos a la vez no pueden jugar y en Europa no se pueden hacer cinco cambios.

Problemas físicos de Kenedy y Domingos: No puedo comentar nada. Hoy (por este sábado) tenemos entrenamiento y mañana valoraremos todas las circunstancias.

Esquema del Alavés: No se puede asociar un sistema de juego con que un equipo sea más o menos ofensivo. Nosotros hemos jugado con tres centrales y dos carrileros para remontar una eliminatoria de Copa ante el Athletic. Con ese dibujo, los números han sido muy buenos. El Alavés tiene tres delanteros con gran potencial y gran juego aéreo. Un equipo con experiencia, desborde y muy buen balón parado. Va a ser un partido de máxima exigencia. La línea entre ganar y perder será muy fina.

Alternancia de competiciones: Ojalá me tengáis que hacer muchas veces esta pregunta. Es un reto mayúsculo. Recuerdo que el año pasado, en Valladolid, que entre la jornada 5 y 7 pensábamos: “¿Y ahora qué hacemos durante el parón?”. Luego lo hicimos con la Copa y ahora tenemos el reto de afrontar tres competiciones. Solo pido que la resaca emocional no nos influya ni nos distraiga de sacar nuestra mejor versión porque así somos competitivos.

Protocolos Covid: Creo que el Comité de Entrenadores ha hecho un comunicado respecto a LaLiga. Respetamos los protocolos como siempre. Tenemos que desarrollar nuestras funciones, dentro de los principios de salud, de forma normal. A partir de ahí, adaptarnos. El protocolo UEFA es diferente. Nosotros como entrenadores y como equipo técnico, lo que queremos es desarrollar nuestra función con normalidad respetando los principios de salud.

Próximas eliminatorias europeas: Solo entiendo del Deportivo Alavés. Lo de Albania ya pasó y centramos todas nuestras energías en el Alavés. La Primera División es tremendamente difícil y todo tiene que estar ahí. No voy a gastar ni un segundo en valorar algo que nos queda tan lejos. Tenemos toda la energía puesta en el partido del domingo, que tenemos un rival muy fuerte. Presente.