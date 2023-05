Feliz por el resultado, aunque sin poder disimular cierta contrariedad por un ascenso que estaba ya en la mano, el entrenador del Granada CF, Paco López, ha atendido a los medios de comunicación tras el choque ante el Mirandés. El técnico valenciano ha valorado el gran esfuerzo de su equipo para llevarse los tres puntos, al tiempo que ha reconocido la importancia de reaccionar en los momentos clave del choque y ha elogiado el desplazamiento de la afición hasta Miranda del Ebro.

Ascenso frustrado a última hora: Ha sido una pena porque las noticias que nos llegaban en los últimos minutos eran muy esperanzadoras. Yo ya dije que entendía que hoy iba a ser muy difícil ascender. Pero hemos ganado, que era lo que teníamos que hacer. El equipo ha estado bien contra un equipo muy complicado que no nos lo ha puesto fácil.

Transistores: Mira que dije que en el banquillo no quería transistores ni noticias. Era inevitable porque el público casi nos cantaba lo que iba pasando. Hemos estado unos minutos en Primera División.

Expulsión de Álvaro Sanz: En una categoría tan igualada, las expulsiones son determinantes. Nos pasó hace dos semanas en Vitoria con Sergio Ruiz y hoy le ha pasado al Mirandés. Pero desde el inicio he visto al equipo muy bien. La jugada de la expulsión dejaba a Uzuni mano a mano, era clara. Nos llevamos una victoria muy importante porque, aun jugando con uno más, se ha sabido manejar el marcador en todo momento.

Vestuario: El vestuario está contento. Nuestra obligación era ganar para tener muchas opciones de ascenso y no podemos estar sino contentos, muy contentos. El vestuario está celebrándolo como lo que es: una victoria importantísima. Es así. Hoy hay que celebrarlo y mañana ya a pensar en trabajar y tratar de rematar la faena en nuestro campo.

Desplazamiento masivo de la afición: Lo de la afición es increíble. La piel de gallina. Esta gente se merece todo. Hay que felicitarles y darles la enhorabuena. El empuje de esta gente ha sido clave y les esperamos el domingo que viene.

Cambios en la alineación: Cuando haces cambios, y es norma habitual, lo que pretendíamos era que con Erick Cabaco, Víctor Díaz, Neva y Quini, experiencia. Gente curtidos en mil batallas. Luego con los del medio queríamos tener la pelota, porque si ellos tenían mucho la pelota íbamos a sufrir. Arriba entendíamos que Callejón nos podía dar ese intermedio. Con la velocidad de Puertas y Uzuni queríamos ser profundos. Ha salido bien el plan. Los cambios son consecuencia del análisis del rival. Te puedes equivocar, pero es lo que tienes que hacer.

Reacción del equipo tras el empate: Ha sido clave hacer el gol tan rápido porque ya sabemos lo que supone esa ansiedad de verte con uno más y que te empaten de esa forma, no diría injusta, porque es un golazo. Nos viene el empate con el partido controlado y la reacción del equipo es fantástica una vez más. Los cambios nos han aportado cosas que han cambiado el partido una vez más.

Ausencias de Weissman y Famara: Todos no pueden jugar. Son dos delanteros de características diferentes. Necesitábamos velocidad pura, con jugadores que cayeran a los costados. Era importante que fueran delanteros que partieran de dentro pero para salir por fuera. Una vez te pones por delante, lo que necesitábamos era gente de buen pie.

Irrupción de Puertas y Bryan Zaragoza: Puertas no hace falta que lo descubra. Aunque ha tenido fases en las que no ha estado a su mejor nivel, es un jugador muy comprometido que lo da todo y que no estaba teniendo suerte de cara al gol. Puede jugar en varias posiciones y te aporta muchísimas cosas. Y lo de Bryan, pues ya sabemos que es ese jugador que te cambia un partido y que no todos los equipos lo pueden tener. Por la forma de jugar del Mirandés, necesitábamos gente con más piernas y físico. Con el desgaste que iba a haber durante el partido era lo que necesitábamos.