Paco López: "Decir que no sé a qué juego para mí es dañar la imagen del cuerpo técnico"

El Granada CF se enfrentará este próximo sábado al Albacete con algunas dudas en su convocatoria. André Ferreira viajará con el equipo aunque el técnico ha asegurado en su rueda de prensa previa al encuentro que hay algún jugador "con molestias". Paco López ha hablado sobre la ausencia de Melendo en el anterior encuentro, la adaptación de Weissman y las claves para vencer en Albacete. Mención especial ha realizado el entrenador rojiblanco antes de iniciar la comparecencia a Jorge Molina para mandarle un mensaje de ánimo ante su reciente lesión que lo dejará fuera de los terrenos de juego lo que resta de temporada. "Ya sabéis lo que significa Jorge Molina para este equipo, este vestuario y este club. Mandarle un mensaje de mucho ánimo. Como no puede ser de otra forma, él ya nos demostró la fuerza que tiene y por eso ha demostrado todo este tiempo lo gran profesional que es. Tenga la edad que tenga, estamos convencidos de que a este no se le va a acabar la gasolina. Es un mensaje que ya le hemos trasladado en privado y que hacemos también públicamente".

Bajas: Miguel Rubio está perfecto. Las bajas claras son las de Quini, Molina, Torrente y Rochina. André Ferreira ya viaja. Tenemos algún jugador que hoy ya ha aparecido con alguna molestia, pero mejor no decíroslo para no dar muchas pistas. Hasta el último momento vamos a valorar si entra en convocatoria porque estoy pendiente de hablar con los servicios médicos.

Claves ante el Albacete: Para ganar en Albacete hay que hacer las cosas tan bien como en cada partido, pero el Albacete está con la flecha para arriba. Tienen una confianza increíble y no pierde en su casa desde su noviembre, que jugaron contra el Levante. Es un equipo que está fortísimo, creen muchísimo en lo que hacen y que tenemos que ir allí con la idea de competir, hacer bien las cosas y ser nosotros. Tenemos que ser capaces de tener personalidad y tratar de imponer nuestro trabajo al de ellos. Tienen un gran entrenador que está haciendo las cosas muy bien. Es un equipo que ahora mismo cree en lo que hace cien por cien y son muy peligrosos corriendo, con balones al espacio y a balón parado. Tienen muchas armas y no es casualidad que esté donde está.

Ambiente en el Carlos Belmonte: Cada uno hace lo que considera para motivar y extramotivar a los jugadores y el equipo. Lo que pasó aquí fue absolutamente justo. Si eso consideran que sirve para motivar más todavía a un equipo, pues perfecto. Somos un equipo con mucha experiencia que no se asusta por absolutamente nada. Es un partido de fútbol que va a ser intenso y en el que van a influir muchas cosas. Pero tengo clarísimo que mi equipo va a dar la cara. De eso no tengo ninguna duda. Vamos a estar en minoría, pero creo que teniendo la afición que tenemos y cómo están con el equipo, mucho no se va a notar. Y mira que vamos a estar en inferioridad numérica clara. Lo que van a ayudar y empujar, vamos a sentir como si estuviéramos en Los Cármenes.

Exigencia en los entrenamientos: No tengo ninguna queja sobre cómo entrenan, pero sí es verdad que el futbolista tiende a relajarse. Nuestra obligación como entrenador es que estén enchufados desde el primer segundo hasta el último. Con esta plantilla es fácil. Son autónomos, muy conscientes y en ese sentido no hay ningún problema. Pero somos conscientes que en todo lo que podamos influir mucho mejor.

Rotaciones: Igual a gente que no está dentro le cuesta entenderlo, pero esto es como todo. Hay entrenadores que prefieren tener un once y tienen un once que no cambian. Y otros entrenadores tenemos muchos onces porque consideramos que es así. Yo he vivido momentos en los que he repetido muchas veces un once y te achacan que no utilizas al resto de la plantilla. Si se lesiona alguno de esos once, es que no rotas ni les das descanso. Si lo haces al revés pasa lo mismo. Haga lo que haga, el toro me va a coger igual. No siempre vamos a acertar, pero las cosas se hacen analizando muchísimas cosas.

Errores ante la Ponferradina: El partido ha pasado, pero resumiéndolo mucho se puede decir que el primer plan de partido creo que salió. Lo único que nos faltó es en lo que nos temen los equipos, que es ser efectivos en el área porque las cuatro ocasiones que tenemos en la primera parte hay que ver cómo de claras que fueron. Lo normal es que nos hubiésemos ido al descanso 2-0 o 3-0. No haces los goles, y sin embargo sí lo difícil, que era ponerte por delante de penalti en el que seguramente era el momento en el que estábamos haciendo peor las cosas. Pero también te añado: el rival, hasta el empate a balón parado en el minuto 78, solo te llega una vez. Y el gol del empate viene de una acción a balón parado que todos vimos que fue un despiste en la marca. Por eso digo que eso ya está pasado. Sí que es verdad que a partir del 1-1 fue otro partido. Nos apareció la ansiedad, las prisas y el hacer las cosas muy mal, y dimos opción a que la 'Ponfe' se pusiera por delante. Tuvimos fortuna, entre comillas, porque para eso tenemos jugadores que sacamos con qué ideas, y sacamos a Perea, que es un jugador que te puede meter un gol en uno contra uno o en una acción a balón parado. Estoy convencido de que si ese gol no llega en el noventa y tantos, sino en una falta lateral anterior que tiene en el 88' o el 89', hubiésemos hecho el empate antes y ganamos el partido, aunque eso no se puede saber. Lógicamente tenemos que aprender de esas cosas y ser exigentes porque no estábamos nada contentos con cómo habíamos gestionado determinados momentos del partido.

Ausencia de Melendo: Me ha llegado que mi respuesta de por qué no jugó os la habéis tomado solamente por la razón que di. ¿Vosotros creéis que solamente por esa razón voy a dejar fuera a un jugador? Hay tantas y tantas razones por las cuales elijo un once u otro, o unos jugadores u otros... Hay 27 jugadores que si están en el Granada te puedo asegurar que tienen nivel para estar en el Granada. Segundo, que están trabajando todos increíble para ganarse un sitio en el equipo. Ellos ya son conscientes de que no tengo un once. No soy de once futbolistas. Para mí esos cinco cambios son importantísimos. Y para muestra, un botón. De todos los que han salido en los últimos partidos, la cantidad que nos los han resuelto la gente que ha salido desde el banquillo. Y le estamos dando mucha importancia al once que ha salido de inicio. En eso nadie me va a cambiar, pero no porque sea cabezón ni tozudo, sino porque analizamos las cosas mucho y conocemos el estado de cada jugador, entre otras muchas cosas más. Insisto en que hay muchas cosas cuando tomamos decisiones y yo siempre lo que voy a hacer es proteger al jugador, pero hay muchas otras cosas y tampoco tengo que justificarme de nada.

Se tomó la decisión por muchas razones y porque entendíamos que el plan de partido también podía venirnos bien. Desde el juego sabíamos que nos iba a faltar juego interior. Pero desde la llegada, desde generar ocasiones, ¿cuántas veces no ha pasado que tienes la pelota y no generas ocasiones? Somos una plantilla muy versátil, heterogénea y con características diferentes que puede jugar a cualquier tipo de fútbol. Respeto que haya gente que no lo vea, pero que me digan que da la sensación de que no tengo una idea, un plan o un sistema. Llevo muchos años entrenando y me puedo equivocar, pero de ahí a decir que no sé a qué jugar o qué hacer para mí sí que es dañar la imagen de un cuerpo técnico que se pega unas curradas increíbles. Y está bien el debate porque al final vivimos todos de esto, pero los entrenadores somos los señalados siempre, aunque nos joda.

Adaptación de Weissman: Entró en el primer partido con mucha fuerza, pero es lo que tiene y nos va a seguir ayudando. Es verdad que hay otros conceptos a nivel colectivo en los que nos tiene que ayudar, pero no voy a descubrir yo a un tío que viene de hacer veintitantos goles la temporada pasada y que lo mejor que tiene es su dominio del área. Le ayudaremos para encontrar el mejor Weissman y él nos tiene que ayudar con el rol que le toca en cada momento.

¿Qué le quita el sueño a Paco López? De momento, nada. Suelo descansar bastante bien, pero a veces necesito alguna ayuda. Eso sí, natural. Lo que más y lo que menos le gusta del equipo: Los análisis de qué estamos haciendo bien no se pueden quedar en una sola razón, tanto en lo bueno como en lo malo. Hay cosas en las que estoy contento con el equipo y otras en las que no tanto. Hay análisis que prefiero hacer con los jugadores porque desde un principio nuestra idea siempre ha sido basar el análisis desde el juego y no tanto desde el resultado. Pero, lógicamente, siempre con cosas que mejorar, seríamos siendo líderes desde el 16 de noviembre, cuando fue nuestro primer partido de Liga, y desde que empezó la segunda vuelta también seguiríamos siendo líderes. Cuando llegamos aquí, estábamos séptimos u octavos. Siempre hay que buscar ese equilibrio. Irnos a ser exigentes porque hay muchas cosas del juego que podemos mejorar, pero también irnos al resultado, y los resultados nunca llegan por casualidad, sino porque hay un trabajo. Independientemente de que sea mejor, guste más o menos. Mi idea como entrenador es que este equipo juegue bien para tener más posibilidades de ganar. Luego ya entramos en el debate de qué es jugar bien y qué mal.

Debate en el centro del campo: Llevo muchísimos años en el fútbol como jugador y 20 entrenando, imagínese si yo tuviera que estar al tanto de todo lo que se comenta y se habla. Sé lo que se puede generar, sobre todo también en club de exigencia, con debates de si esto o lo otro. Sin saberlo, me lo imagino. Nos hemos marcado un camino, tenemos las cosas claras y una plantilla larga con 27 futbolistas. Está todo el mundo enchufado, queriendo aportar y ayudar. Vamos a seguir en nuestra línea tratando de equivocarnos lo menos posible. Pero errores en las decisiones siempre vamos a tener, pero os puedo asegurar que seguramente acertemos más de lo que muchos creen. Por una sencilla razón, que es que la máxima información de todo siempre la tiene un cuerpo técnico, que no solo lo forma el entrenador. Soy un entrenador que escucho a mis ayudantes, a mis cuerpos médicos. Uno no toma decisiones por capricho, pero entiendo que cada uno tenga sus opiniones.