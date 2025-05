Fran Escribá: "El Málaga tiene menos puntos de los que merece"

El Granada CF afrontará un nuevo derbi de Andalucía oriental frente al Málaga CF este sábado a las 18:30 en La Rosaleda. El técnico rojiblanco Fran Escribá ha desgranado al detalle el partido que espera.

Enfermería: "Salvo Neva y Stoichkov están todos disponibles. Incluido Luca Zidane. Stoichkov, no ha recaído, pero sigue con la misma molestia y preferimos pararlo. Neva es un caso similar, no tiene prácticamente nada, pero hay riesgo de lesión y preferimos parar. Los recuperaremos la semana que viene".

Penaltis: "Todos confiamos en Boyé, es un excelente lanzador. Cualquiera falla penaltis. Otra cosa es que el jugador tenga dudas o se repita, pero confiamos en él. Si lo quiere tirar él, lo hará. Los jugadores saben quiénes tienen que tirar y saben cómo actuar. Lo hizo el que nunca falla y tiene crédito para chutar. Gio puede tirar también, cualquier delantero como Borja y Stoichkov, Manu Trigueros... En función del once, lo decimos. No se comenta en voz alta, pero lo saben. Me gusta que lo gestionen ellos, aunque lo señalamos".

El rival: "La victoria del otro día les vino bien en un partido serio ante un equipo imprevisible como el Castellón. El Málaga tiene menos puntos de los que merece. Si uno repasa el equipo, tiene jugadores veteranos, pero también jóvenes con mucho talento. Estoy convencido de que ese equipo no desciende. Le tengo aprecio a su entrenador y tiene conocimiento del fútbol y el club. Pellicer es una persona preparada".

Las cuentas: "Sé que hay otros partidos de rivales directos, pero no me preocupa. Cuando queden dos jornadas, pensaré al respecto. Estábamos en peor situación hace varias semanas y dije que dependíamos de nosotros. Ojalá sumemos muchos puntos para no mirar a los lados".

Estado de la plantilla: "El equipo llega bien. Hemos tenido puntos de mala suerte en cuanto a situaciones en los que se han caído jugadores en malos momentos, como pasó por ejemplo con Loïc, y de repente vinieron problemas defensivos. Rodelas, en su mejor momento, se cayó. Hay problemas que son inevitables. A nivel físico llegamos bien y recuperando a todo el mundo. Quizás la semana que viene tengamos a todos. Tuve que descartar a un jugador de la última convocatoria. Es una alegría".

El partido: "El Málaga ha variado de sistema. Les preocupan las transiciones, pero también corren bien hacia delante. A nivel de posesión, igual que el otro día no nos preocupó con el Elche, porque la tuvo mucho su portero, pero no en sitios calientes. El Málaga es el cuarto equipo con más posesión. Hay fases en las que nos dominarán y habrá que estar juntos, pero nosotros no queremos jugar solo a una cosa. También hay que atacar en lo posicional. Hay que quedar bien por detrás del balón cuando dominemos. El partido lo tenemos en la cabeza. Estamos preparados para un derbi importante, con buen ambiente".

Desplazamiento de la afición: "Nos han apoyado todo el año. Hemos llegado a un momento con opciones de todo. Se han pegado palizas enormes y este desplazamiento es más accesible. Nos tiene que servir de referencia las dos últimas salidas, en las que ganamos pero sufrimos demasiado. Se resolverá en pequeños detalles. El Málaga tiene una gran afición, pero para nosotros es importante que venga la nuestra y se vaya con una sonrisa".